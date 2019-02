Oscars 2019 : découvrez le palmarès complet, catégorie par catégorie

publié le 25/02/2019 à 05:16

"And the Oscar goes to..." La plus grande cérémonie du cinéma s'est achevée dans la nuit du 24 au 25 février 2019 à Los Angeles. Grands favoris de la 91e cérémonie des Oscars avec des records de nominations, Roma d'Alfonso Cuaron et La Favorite de Yórgos Lánthimos repartent avec cinq statuettes. Le phénomène Black Panther de l'écurie Disney-Marvel, a été couronné dans la soirée par trois Oscars. Green Book et La Favorite ont néanmoins créé la surprise dans la catégorie du Meilleur film et de la Meilleure actrice.



La soirée, sans présentateur, une première depuis 1989, a été rythmée par les performances de Lady Gaga et Bradley Cooper. Le duo d'A Star Is Born a interprété Shallow, qui concourrait pour l'Oscar de la Meilleure chanson originale.

Voici les noms des réalisateurs, films, acteurs et actrices, scénaristes, compositeurs, monteurs, techniciens... gagnants cette année des plus prestigieuses récompenses du cinéma.

Découvrez le palmarès complet des Oscars 2019

Meilleur film : Green Book

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Roma

A Star Is Born

Vice



Meilleur réalisateur : Alfonso Cuarón (Roma)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowksi (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Alfonso Cuaron (Roma)

Adam McKay (Vice)



Meilleure actrice dans un rôle principal : Olivia Colman (The Favourite)

Yalitza Apariciao (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me)



Meilleur acteur dans un rôle principal : Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Christina Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Viggo Mortensen (Green Book)



Meilleur second rôle féminin : Regina King (If Beale Street Could Talk)

Amy Adams (Vice)

Marina De Tavira (Roma)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)



Meilleur second rôle masculin : Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)

Sam Rockwell (Vice)



Meilleur court métrage d'animation : Bao

Animal Behaviour

One Small Step

Late Afternoon

Weekends



Meilleure musique de film : Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns



Meilleure chanson originale : Shallow (A Star Is Born)

All The Stars (Black Panther)

I'll Fight (RBG)

The Place Where The Lost Things Go (Mary Poppins Returns)

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings (The Ballad of Buster Scruggs)



Meilleur film étranger : Roma (Mexique)

Une affaire de famille (Japon)

Cold War (Pologne)

Capharnaüm (Liban)

Never Look Away (Allemagne)



Meilleur court métrage documentaire : Period

Black Sheep

End Game Lifeboat A Night a the Garden



Meilleur scénario original : Green Book

The Favourite

First Reformed

Roma

Vice



Meilleure adaptation : BlacKkKlansman

La Ballade de Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born



Meilleur documentaire : Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding The Gap

Of Father And Sons

RBG



Meilleur court-métrage : Skin

Detainment

Fauve

Mother

Marguerite



Meilleur Film d'animation : Spider-Man: New Generation

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph 2.0

Les Oscars techniques

Meilleurs décors : Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma



Meilleure photographie : Roma

Cold War

The Favourite

Never Look Away

A Star Is Born



Meilleurs costumes : Black Panther

La Ballade de Buster Scruggs

Mary Poppins Returns

The Favourite

Mary, Queen of Scots



Meilleure son (montage) : Bohemian Rhapsody

Black Panther

First Man

A Quiet Place

Roma



Meilleur son (mixage) : Bohemian Rhapsody

Black Panther

First Man

Roma

A Star Is Born



Meilleurs effets spéciaux : First Man

Avengers: infinity War

Christopher Robin

Ready Player One

Solo : a Star Wars story



Meilleur maquillage et coiffure : Vice

Border

Mary, Queen of Scots



Meilleur montage : Bohemian Rhapsody

BlacKkKlansman

Green Book

The Favourite

Vice