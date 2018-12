"Spider-Man : New Generation" est sorti dans les salles obscures le 12 décembre 2018

publié le 18/12/2018 à 14:02

Comme tout bon film Marvel qui se respecte, ce nouveau long-métrage sur l'Homme-araignée n'échappe pas à sa petite scène cachée, dévoilée en toute fin du générique. Faîtes attention : les éléments qui suivent contiennent des spoilers.



Au cas où vous n'auriez pas (encore) vu notre critique sur Spider-Man : New Generation, sachez que le nouveau film d'animation des studios Sony Pictures est notre coup de cœur cinématographique de l'année 2018. Incroyablement beau, bien écrit et drôle, le long-métrage de Bob Persichetti (Le Chat Potté), Peter Ramsey (Les Cinq légendes) et Rodney Rothman (22 Jump Street) est une réussite totale.

La fin du film nous montre que Miles Morales a bel et bien réussi la mission qui lui est donnée : ramener tous les Spider-Man dans leurs dimensions et sauver son monde. Tout est bien qui fini bien pour le nouveau porteur du masque mais un événement inattendu vient perturber sa tranquillité. Spider-Gwen revient vers lui au travers d'un cercle lumineux afin de le prévenir d'une menace et lui demande alors son aide.

Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099

Juste après le générique de fin, une écriture apparait sur l'écran : "Pendant ce temps à Nueva New-York...". On est dans une sorte de laboratoire lorsque tout à coup Miguel O’Hara - alias Spider-Man 2099 - (doublé par Oscar Isaac en anglais) est dévoilé. Ce personnage, très exploité dans les comics et dans les jeux vidéo, bénéficie d'un pouvoir particulier : il peut voyager comme bon lui semble dans plusieurs dimensions.



Spider-Man 2099 Crédit : Marvel

Il demande alors a une voix robotique, présente à ses côtés dans le laboratoire, de revenir au début, autrement dit en 1967. Il apparaît alors dans la dimension du tout premier Spider-man de Stan Lee et Steve Ditko. Les deux hommes se rencontrent et un dialogue hilarant se lance. Ils se pointent du doigt et recréent ainsi le célèbre épisode où Spider-Man pointe du doigt un imposteur.

Les deux Spider-Man se rencontrent lors de la scène post-générique Crédit : Capture d'écran Twitter/ Sony Pictures

Tout porte à croire que la suite s’intéressera donc à ce Spider-Man 2099. Chris Miller, producteur du film, avait expliqué au site SlashFilm, que la production souhaitait "intégrer Spider-Man 2099 car c'est un personnage incroyable" mais explique : "qu'il ne trouvait pas sa place dans l’histoire qu’on racontait sur Miles.(...) On voulait encore un peu plus élargir les possibilités, et c’était le choix le plus facile".