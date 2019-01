publié le 01/01/2019 à 16:35

Elle est venue en voisine et en fan. Céline Dion a assisté, ce 1er janvier au deuxième spectacle de Lady Gaga, Enigma que la chanteuse pop américaine donne en ce moment à Las Vegas. La Québécoise, qui a l'habitude des shows spectaculaires dans la capitale du jeu, a été immortalisée par d'autres spectateurs alors qu'elle était dans les tribunes.



Dans des photos et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir Céline Dion complètement dans son élément en train de chanter les paroles de The Edge of Glory et de danser sur Bad Romance. Céline Dion, complètement possédée par le rythme et les paroles, se comporte comme n'importe quelle grande fan de la "Mama Monster".

Lady Gaga et Céline Dion se sont d'ailleurs rencontrées en personne après le spectacle. Les deux artistes se respectent énormément et Céline Dion a soutenu très directement toute l'équipe de Lady Gaga avant le concert : "Elle a prié avec moi et toute mon équipe en coulisses avant ce spectacle. Elle est à ce point merveilleuse !, a expliqué Lady Gaga. Et quand on lui a demandé si elle avait des conseils pour moi à Las Vegas, elle a simplement dit que je n'en avais pas besoin parce que je savais ce que je faisais. Et, mon Dieu, je vous jure, le nombre de femmes sur lesquelles vous pouvez compter comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans ce métier".



"Tu es incroyable, tu es solidaire, tu es talentueuse, tu es une légende et tu es pleine de bonté, a continué la chanteuse. Je chantais tes chansons quand j'étais plus jeune et The Prayer avec Andrea Bocelli est probablement la plus belle chanson de tous les temps !". L'Américaine a dédié à Céline Dion sa chanson Yoü & I pendant le concert.

Celine Dion getting her life at Lady Gaga's show pic.twitter.com/Gj7oV28kf3 — Gaga Daily (@gagadaily) 31 décembre 2018

I had so much fun last night @Ladygaga ! Your energy on stage is contagious and you literally took my breath away! I wish you all the best with your #Vegas residency! - Céline xx… #Enigmahttps://t.co/3VVQZsApCY pic.twitter.com/j7k2NnHlmX — Celine Dion (@celinedion) 31 décembre 2018

I can’t with her ¿ pic.twitter.com/8GJo4qVmBV — Dylan (@GagaDelGrey) 31 décembre 2018

Céline Dion et Lady Gaga après une représentation de "Enigma" Crédit : Instagram