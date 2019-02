publié le 22/11/2018 à 08:30

Beaucoup de choses ont changé dans la saison 9 de The Walking Dead. Après la disparition de Rick, les fans ont découvert ce nouveau monde sans le shérif, six ans après l'explosion du pont. Et nos personnages ont traversé une période extrêmement sombre, qui a laissé de profondes séquelles à nos héros et héroïnes. Attention, la suite contient des spoilers.



Qu'est-il réellement arrivé à Daryl et Michonne ? Quelle est cette marque en X qu'on découvre en bas de leurs dos ? Ces deux grandes questions sont omniprésentes dans les épisodes 6 et 7 de la saison 9. Et pour le moment, les fans disposent de peu d'indices pour percer le mystère.

"Beaucoup de choses sont liées au X qu'on voit sur le dos de Michonne et de Daryl. Le public va découvrir de quoi il s'agit, c'est quelque chose qui les connecte tous [Michonne, Daryl, Maggie, etc...], même s'ils sont séparés pour le moment", a révélé Michael Cudlitz (Abraham), le réalisateur de l'épisode 7 à Business Insider. En attendant d'en savoir un peu plus dans l'épisode 8, RTL Super mène l'enquête sur ces mystérieuses cicatrices.

La marque d'un groupe ennemi

La cicatrice de Michonne découverte dans la saison 9 Crédit : capture d'écran OCS

C'est la théorie la plus populaire. Michonne et Daryl ont reçu cette cicatrice par un groupe d'antagonistes, dont on ignore encore l'identité. Si d'autres membres d'Alexandria et de la Colline ont ces mêmes cicatrices, c'est parce qu'ils auraient été, eux aussi, prisonniers et "marqués" par leurs geôliers. Un barbarisme qui rappelle celui des Wolves, ces survivants hostiles et violents de la saison 5. Ils taillaient au couteau un W sur le front de leurs victimes.

Une cicatrice après une opération

Pour le média américain Screen Rant, les deux cicatrices sont le résultat d'une opération (ou d'une torture) à la technique bien rodée. Elles sont identiques et au même endroit : le bas du dos. Michonne et Daryl ont pu être enlevés par le groupe de l'hélicoptère pour lequel travaille Jadis. Souvenez-vous, l'ex-cheffe des Scavengers était en effet à la tête d'un trafic humain. Ses victimes sont alors séparées en deux groupes : les "A" (leaders) et les "B" (les suiveurs). Les B pourraient ensuite servir au groupe de l'hélicoptère qui leur volerait des organes. À la suite de ces opérations, ils écoperaient d'une cicatrice en forme de X...

Est-ce la faute de Maggie ?

C'est la dernière fois qu'on voit Maggie et Michonne ensemble dans la saison 9 Crédit : Gene Page/AMC

Selon une autre hypothèse populaire, Maggie aurait accordé sa confiance trop rapidement à un nouveau groupe de survivants. Ces derniers se seraient installés à la Colline (ou Alexandria) et la situation aurait rapidement dégénéré. Pendant les combats contre ces ennemis, Daryl et Michonne, auraient été capturés et punis par cette marque.





Michonne aurait ensuite coupé tout contact avec Maggie, puis rompu l'alliance qui unissait leurs deux communautés. "Michonne et Maggie étaient proches, mais c'est terminé (...) Nous allons découvrir pourquoi Maggie a pris ses distances avec Michonne depuis la dernière fois qu'on les as vues ensemble. Elles étaient en conflit à propos de Negan, mais ça été résolu", poursuit Michael Cudlitz.