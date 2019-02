Yalitza Aparicio et Marina de Tavira nommées aux Oscars pour "Roma"

publié le 25/02/2019 à 01:30

Que serait une cérémonie des Oscars sans son traditionnel tapis ? Ce dimanche 24 février, près de deux heures avant l'ouverture des festivités, acteurs, actrices, producteurs, chanteurs et musiciens ont posé devant les objectifs des photographes du monde entier à l'occasion de la 91e cérémonie.



L'Académie des arts et sciences du cinéma remet au total 24 statuettes dorées lors d'une cérémonie qui débute à 17 heures heure locale (lundi 2 heures à Pari) au Dolby Theater, sur le fameux "Walk of Fame" de Hollywood Boulevard.

Plusieurs membres de l'équipe de Roma, lettre d'amour au Mexico des années 1970 d'Alfonso Cuaron, ont défilé. Le film fait figure de favori après avoir remporté le Golden Globe du meilleur film. Mais le mystère reste entier, la compétition étant particulièrement ouverte cette année.