publié le 24/06/2019 à 05:00

La vague de chaleur intense a commencé. Ce lundi, les fortes températures s'étendront sur tout l'Hexagone, excepté la Bretagne. Jusqu'à 40°C en journée et 25°C la nuit sont attendus. Météo-France, qui a déjà placé dimanche Paris et sa petite couronne (75, 92, 93, 94) et la Seine-et-Marne, en vigilance orange, rappelle que les vagues de chaleur vont se multiplier avec le réchauffement climatique.

"On attend une canicule qui va concerner plus de la moitié de la France, d'une intensité maximale : le jour le plus chaud atteint sera comparable à 2003, pas très loin en tout cas", a annoncé le météorologue François Gourand lors d'une conférence de presse.

"Cette canicule s'annonce sans précédent pour un mois de juin" et des records de chaleur pour cette période devraient être battus, a poursuivi le prévisionniste. Si son intensité ne fait pas de doute, reste une inconnue concernant sa durée : Météo France prévoit pour l'instant au moins "six jours de canicule".

Suivez en direct cette première journée de canicule

5h00 - Bonjour et bienvenue dans ce direct. Depuis hier, dimanche 23 juin, la France est en proie à des températures particulièrement élevées. Météo France prévoit en effet une canicule toute la semaine, dont les jours les plus chauds seront mercredi et jeudi. Dans ce live, RTL vous informe de l'actualité météorologique en France, et vous donne également quelques astuces pour faire face aux fortes chaleurs.