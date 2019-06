Canicule : ce qui nous attend de lundi à jeudi

publié le 23/06/2019 à 14:50

La canicule s’installe doucement en France. Dimanche 23 juin, l’essentiel du pays devrait connaître soleil et température de plus de 30°C. Mais c’est lundi 24 juin que les chaleurs devraient progressivement commencer à s’intensifier avec 35 à 38 degrés avec quelques pointes à 40°C sur la moitié sud.

Mardi, mercredi et jeudi, ces températures très élevées se décaleront un peu plus vers l'ouest et concerneront de plus en plus de régions. Jeudi devrait en effet être la journée la plus étouffante selon Météo France qui prévoit notamment 39°C à Paris et 40°C à Lyon.

En cause : les conditions anticycloniques combinées à des pressions qui font remonter une importante masse d’air chaud en provenance du Maghreb et de l’Espagne.

Cette vague de chaleur s’annonce d’autant plus exceptionnelle pour un mois de juin que la température ressentie pourrait atteindre 48°C par endroits.

Un taux d'humidité qui peut rendre la chaleur étouffante

Car ces fortes chaleurs seront ressenties différemment selon les régions qui seront soumises à trois flux d'air chauds distincts. Humide à l'ouest, sec à l'est et tropical des Pyrénées aux Hauts de France. C'est ce dernier qui devrait, avec son taux d'humidité, rendre la chaleur vraiment étouffante.

Les flux d'air chaud attendus à partir du 23 juin 2019. Crédit : DR