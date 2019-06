iStock Editorial / Getty Images Plus

24/06/2019

Les transports publics s'organisent à la veille de cette semaine caniculaire. La chaleur peut provoquer des pannes. Mais il y a aussi les malaises des voyageurs. Même sans gravité, ils peuvent retarder le trafic. Alors tout le monde se prépare, sachant que la climatisation dans les métros, trains et bus franciliens est loin d'être généralisée.

La SNCF et la RATP ont prévu de distribuer en gare des bouteilles d'eau et des éventails. Du côté de la SNCF, un stock de 150.000 bouteilles est déjà en attente d'utilisation dans les gares. Ce stock sera renforcé dès le début de l'alerte, assure la société, qui prévoit des distributions en gare dès le début de semaine.

La RATP va, elle, en distribuer gratuitement dans certaines de ses gares franciliennes dont Châtelet et la Gare de Lyon. Elle en prévoit dès ce lundi après-midi 16h30. Et d'autres distributions sont prévues tout au long de la semaine, un peu partout sur le réseau.

Des messages de prévention vont également être diffusés et affichés, invitant les voyageurs à bien s'hydrater et à signaler toute personne qui ne se sentirait pas bien. Attendez-vous également à entendre des annonces indiquant que les trains ne rouleront pas à leur vitesse habituelle, car la chaleur peut dilater et déformer les rails ce qui nécessite par sécurité de ralentir le trafic.

Les fils caténaires au-dessus des voies seront aussi très surveillés, la canicule peut en effet les détendre et provoquer un court-circuit s’ils touchent le toit du train.



