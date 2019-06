et AFP

publié le 24/06/2019 à 16:08

La canicule s'abat sur la France. Quelque 53 départements du centre et de l'est de la France ont été placés lundi 24 juin en vigilance orange par Météo France.



Quarante-huit départements rejoignent ainsi Paris, sa petite couronne et la Seine-et-Marne, en vigilance depuis la fin de la nuit, pour cette vague de chaleur intense d'une précocité sans précédent.

Les départements concernés sont les suivants : Ain (01), Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Cantal (15), Charente (16), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loiret (45), Lot (46), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

53 départements du centre et de l'est de la France placés en vigilance orange pour la canicule Crédit : Météo France

Lundi après-midi, les températures étaient très souvent au-dessus des 30 degrés , de la Seine-et-Marne au Centre à l'Auvergne et la Bourgogne, mais également en basse et moyenne vallée du Rhône. Et ces "fortes chaleur devraient encore s'accentuer" d'ici la fin de la semaine, prévient le prévisionniste.

Les fortes chaleurs vont s'accentuer. De mercredi à vendredi, la remontée d'une masse d'air saharienne exceptionnellement chaude donnera lieu à des températures au niveau des records mensuels voire absolus. (40°C régulièrement atteints ou dépassés).#VigilanceOrange #canicule pic.twitter.com/Npzfx2lW1X — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 24 juin 2019

Cet "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle" peut avoir des conséquences graves sur les organismes fragiles notamment, comme les personnes âgées et les plus jeunes enfants. Il est nécessaire d'adopter de quelques gestes simples pour atténuer l'inconfort de ces températures. Voici nos conseils.

