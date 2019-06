publié le 24/06/2019 à 06:48

L'épisode caniculaire qui frappe le pays depuis dimanche après-midi et qui doit se poursuivre jusqu'à jeudi, avec des pics de chaleur prévus allant jusqu'à 40 degrés, a boosté considérablement les ventes de ventilateurs et de climatiseurs. Ce mois de juin est une période record pour l'enseigne Darty, qui n'a jamais autant vendu de ces appareils depuis 20 ans.



Plus de 400 magasins de l'enseigne sont déjà en train de reconstituer leur stock. Le week-end qui vient de passer a engendré une hausse spectaculaire des ventes : plus 600% de croissance pour les ventilateurs par rapport à l'année dernière et plus 300% sur les climatiseurs pour l'ensemble des magasins FNAC et Darty. À Paris, le magasin Darty République a enregistré une vente record samedi, de 1.000 ventilateurs.

Chez l'enseigne Boulanger, on constate que ce sont désormais les régions les plus au Nord qui s'équipent. L'enseigne parle de ventes exceptionnelles et a vendu en 2 jours, 50% de plus qu'au mois de juin 2018. Boulanger pense multiplier par 3 voire plus son volume d'affaires pour ce mois-ci.

Pour le moment, il n'y a pas de rupture de stock. Chez FNAC et Darty, des palettes entières arrivent tous les jours avant l'ouverture des magasins. L'enseigne assure avoir du stock au moins pour les deux prochaines semaines.