Canicule : ce que la ville de Paris prévoit pour les plus fragiles

publié le 23/06/2019 à 15:59

Face à la canicule attendue la semaine prochaine, et des températures record un peu partout en France, des mesures spécifiques sont mises en place à Paris pour accompagner les personnes âgées et malades, les enfants et les personnes à la rue, a annoncé la mairie, dimanche 23 juin.

Un épisode caniculaire exceptionnel, par sa précocité et son intensité, va s'abattre sur la France, avec un vent chaud venu du Sahara. Le thermomètre devrait atteindre 40°C sur plusieurs régions à partir de mardi, dont l'Ile-de-France, et la vague de chaleur pourrait durer jusqu'au week-end prochain.

Pour mieux supporter ces températures, la capitale a activé le niveau 3 de son plan canicule qui comprend un certain nombre de mesures, notamment l'ouverture de "salles rafraîchies" dans les équipements publics. Leur liste est consultable sur le site internet paris.fr ou en appelant le 3975. Ces salles seront ouvertes tous les jours de 14h à 18h.



Des fontaines temporaires et des brumisateurs vont aussi être mis en place en plus de ceux existants. L'ouverture nocturne de jardins est aussi prévue et quelque 5.000 gourdes devraient être distribuées aux SDF. Enfin, des ventilateurs sont mis en place dans les crèches et les écoles. Sur le site Extrema, une carte interactive permet de repérer les "ilôts de fraicheur urbains" qui devraient permettre de mieux supporter l'épisode.

Une assistance téléphonique mise en place

La ville a également expliqué dans un communiqué qu'il était possible de s'inscrire, par un appel téléphonique au 3975, au fichier "Chalex". Les personnes qui auront fait la démarche "seront contactées par téléphone pour prendre de leurs nouvelles et leur rappeler les mesures préventives face à la chaleur. Si une urgence est constatée, un médecin bénévole de l'association +les transmetteurs+ évaluera l'urgence sanitaire pour apporter la meilleure réponse. Un travailleur social pourra si nécessaire se rendre sur place".

D'ores et déjà, des gestes et bons réflexes essentiels sont recommandés pour ne pas trop souffrir de la chaleur et éviter un coup de chaud.