Canicule : 5 départements placés en vigilance orange

publié le 23/06/2019 à 16:19

La canicule est bel et bien là. Alors que Météo France a prévu un épisode de chaleur exceptionnel dans toute la France pour les jours à venir, cinq départements ont été placés dès dimanche après-midi en vigilance orange. Il s'agit de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. La fin de la vigilance est prévue pour mardi 07h.



Météo France prévoit un "épisode caniculaire d'intensité remarquable pour un début d'été, notamment pour son intensité attendue". Les températures sont déjà élevées dimanche après-midi sur Paris-Petite Couronne. À 15 heures, Météo France a déjà relevé 30 degrés au Jardin du Luxembourg, 29 degrés à Nemours, et 28 degrés à Paris-Montsouris et Fontainebleau.

La ville de Paris va mettre en place des mesures spécifiques pour accompagner les personnes les plus vulnérables face à la chaleur. Brumisateurs, fontaines à eaux ou encore "salles rafraîchies" sont au programme face à cet épisode caniculaire qui devrait s'étaler jusqu'à jeudi. Météo France prévoit "des températures maximales, s'élevant d'abord entre 33 et 35 degrés mardi, puis atteindront jusqu'à 38 degrés, localement 40, au plus chaud de l'épisode jeudi".