Canicule : quelles sont les mesures prises dans les écoles ?

publié le 23/06/2019 à 17:42

La France va être frappée par un épisode caniculaire avec de fortes chaleurs sur la majeure partie du pays, à partir du lundi 24 juin. Les directeurs d’école et chefs d'établissement sont appelés à prendre des mesures pour prévenir les effets de la canicule sur les enfants, selon un communiqué du Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse.

Météo-France prévoit pour l'instant "a minima six jours de canicule". Dès ce dimanche, le thermomètre devrait grimper au-dessus des 30°C "sur une grande partie du pays. La canicule va d'abord toucher des régions du centre au nord-est du pays et dès mardi, on attend 35 à 40°C (sous abri) sur la grande majorité des régions.



Les écoles se préparent d'ores et déjà à s'adapter à ces fortes températures et ainsi prévenir les effets sur les enfants, qui sont souvent plus vulnérables face à la chaleur.

Privilégier les espaces frais à l'intérieur des établissements

Le Ministère recommande d'abord de disposer d'un thermomètre dans les salles et de veiller à garder les enfants dans une ambiance la plus fraîche possible, en fermant les stores et en limitant les entrées de chaleur dans les salles. Les professeurs sont invités à vérifier la température fréquemment et à envisager une solution de "repli" dans un endroit plus frais si la température intérieure devient difficile à supporter.

De l'eau devra être distribuée régulièrement, à température ambiante, pour éviter la déshydratation des enfants. L'alimentation devra, elle aussi, être adaptée. Les professeurs devront porter une attention particulière aux élèves porteurs de pathologies respiratoires ou en situation de handicap. Dans le cadre des examens, les salles doivent rester fraîches et de l'eau doit être à disposition des candidats.

En cas de sortie en plein air, rester vigilant et apprendre les bons réflexes aux élèves

Les enfants devront éviter de trop s'exposer et les dépenses physiques et activités sportives devront être limitées. Si des sorties scolaires sont malgré tout prévues, le Ministère rappelle qu'il est nécessaire de s'assurer que les enfants soient vêtus de façon adaptée (chapeau, vêtements amples, légers et de couleur claire), recouvrant les parties exposées de la peau.



Bien s’hydrater, manger en quantité suffisante et utiliser abondamment de la crème solaire, avec un indice de protection élevé, sont aussi fortement recommandés par le ministère.

Faire attention aux signes de malaise

Enfin, le ministère recommande aux enseignants d'être vigilants aux signes de coups de chaleur chez leurs élèves. Dans ce cas, le personnel est invité à transporter l'enfant à l'ombre ou dans un endroit frais, l'asperger d'eau fraîche et lui faire le plus possible de ventilation afin de lui permettre de se sentir mieux.



Le communiqué précise les signes qui doivent alerter tels une grande fatigue ou grande faiblesse, des étourdissements, des vertiges ou des nausées. La victime d'un coup de chaud peut aussi tenir des propos incohérents, perdre l’équilibre, perdre connaissance. Dans ce cas le ministère recommande d'appeler les premiers secours en composant le SAMU (15).