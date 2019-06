publié le 23/06/2019 à 07:11

Une vague de chaleur va s’installer sur tout le territoire français. Des températures caniculaires sont attendues à partir de dimanche 23 juin jusqu’à la fin de semaine prochaine, avec des pics à 40 degrés dans certaines régions. Les zones les plus sensibles seront le Centre et l’Est, avec un axe Paris-Strasbourg-Lyon où les températures exploserontles normales de saison quasiment toute la semaine. À Paris, la mairie va déclencher une cellule de crise pour gérer l'épisode.

Les grandes enseignes d’électroménager voient les rayons climatiseurs pris d’assaut. Suite au pic de canicule annoncé, Boulanger a déjà constaté une croissance de ses ventes de plus de 400% sur l’ensemble de ses magasins et sur son site Internet. Les magasins se sont approvisionnés en conséquence pour éviter la pénurie d’août 2018 mais les stocks pourraient ne pas tenir si l’épisode venait à se prolonger au-delà du week-end prochain.

Plusieurs critères sont à prendre en considération avant d’acheter un ventilateur. La taille de la pièce, l’usage souhaité, le niveau sonore, l’esthétique de l’appareil et bien entendu le budget. Plus la pièce est grande, plus le débit d’air de l’appareil doit être important pour offrir une sensation de fraîcheur.

Les critères à prendre en compte

Le ventilateur sur socle, à poser sur le bureau ou la table de nuit, est plutôt destiné à l'usage d'une personne unique. Le ventilateur sur pied convient davantage pour aérer les grandes pièces comme le salon. Le ventilateur en colonne est plus silencieux et diffuse un air vertical qui sied mieux aux chambres. Veillez aussi à vérifier le niveau sonore. Privilégiez les modèles silencieux, autour de 40 dB. Au-delà, vous aurez du mal à fermer l’œil s'il est installé dans votre chambre.