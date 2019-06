publié le 21/06/2019 à 19:41

En regardant les derniers modèles météo, il n'existe plus de doute : la France va être touchée la semaine prochaine par une canicule qui s'annonce intense et précoce, sur une bonne partie du pays.

Elle débutera à partir de dimanche après-midi et lundi sur la moitié sud et à partir de mardi elle va gagner du terrain et s'étendre à la moitié nord. Mercredi, 90 % de la France sera touchée par cet épisode caniculaire. Seule la Bretagne sera épargnée : on aura plutôt des orages en début de semaine sur la pointe bretonne.

Les températures seront comprises entre 35 et 40 degrés mais localement on pourra dépasser les 40 degrés. Il existe encore une petite incertitude pour la fin de la semaine prochaine. Car si cet épisode caniculaire devrait durer 5 à 6 jours, il pourrait se poursuivre peut-être un peu plus et durer au total 7 à 8 jours, week-end prochain inclus.

L'explication à cet épisode caniculaire

Les orages du moment vont finir par s'évacuer à partir de samedi. Il y aura ensuite une situation de blocage avec un anticyclone qui va venir se positionner vers la mer du Nord et une dépression, qui elle va se mettre en place sur le proche Atlantique. Cette goutte froide va pivoter tout au long de la semaine.

Entre ces deux centres d'actions, un flux de sud va faire remonter un air très chaud en provenance du Sahara, en surface comme en altitude. En météo, cette mécanique s'appelle "la pompe à chaleur" avec ce flux de sud et ce blocage anticyclonique.