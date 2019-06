publié le 22/06/2019 à 12:37

L'été est officiellement là depuis ce vendredi 21 juin. Et, que l'on parte en vacances ou non, il est essentiel de bien choisir sa crème solaire.

Dans son dernier numéro d'UFC Que Choisir, le magazine publie le résultat d'un test sur 20 crèmes solaires pour enfant. L'étude confirme que l'habit ne fait pas le moine : les crèmes bios et les crèmes les plus chères se retrouvent en bas du classement. La mieux notée est celle de Lidl, vendue au prix de 7 euros.

Pour bien choisir sa protection solaire, il faut d'abord identifier son type de peau et déterminer l'intensité de sa future exposition au soleil. Plus la peau est claire, moins il faut l'exposer et plus il faut la protéger : un indice 50 est nécessaire. Les personnes avec une peau intermédiaire, comme les brunes qui prennent rarement de coup de soleil, peuvent s'orienter vers une protection 30.

Une application régulière

Pour les enfants, la crème minérale solaire est à privilégier. En raison du film blanc qu'elle dépose sur la peau, la crème ne possède pas de filtres, qui retardent les coups de soleil sans les éviter, mais des micro-cristaux qui réfléchissent la lumière.

Attention, cependant, la quantité de produit appliquée est aussi primordiale dans la protection contre les UV. Un indice 20 ou 30 que l'on applique généreusement est plus efficace qu'un indice 50 que l'on applique qu'une seule fois dans la journée. L'idéal quand le soleil cogne : en mettre toutes les deux heures.

Une crème est utilisable un an

Enfin, d'après Michel Cymes, une fois ouverte, une crème solaire est utilisable pendant un an. Sur certaines, la mention "12M" (douze mois à compter de l'ouverture) est d'ailleurs inscrite. "Cependant, si la couleur de la crème a changé ou qu'elle vous paraît bizarre, c'est qu'il y a un problème. De même si vous constatez à l'ouverture du tube qu'il s'en découle de l'huile, c'est mauvais signe" affirme le médecin.

"Enfin il y a l'odeur. Si elle est désagréable, et notamment si elle vous paraît rance, vous mettez tout cela à la poubelle et vous allez au supermarché ou à la pharmacie pour y refaire votre stock !" ajoute-t-il.

Pour finir, n'oubliez pas de protéger vos yeux et votre crâne en investissant dans des lunettes de soleil et un chapeau !