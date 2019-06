publié le 23/06/2019 à 13:47

L'air chaud venu du Sahara commence à arriver sur la France et à faire monter le mercure. La canicule sans précédent pour un mois de juin est annoncée dès ce lundi et pendant toute la semaine sur l'Hexagone.

Des températures très élevées sont attendues, notamment dans les grandes villes. Sur la moitié sud du pays, on attend dès demain 35 à 38°C. La température va grimper jusqu’à 40°C localement. La chaleur progressera à l'ouest pour atteindre son maximum jeudi, jour estimé des pics de température.

Les fortes chaleur seront ressenties différemment, selon les régions, avec trois flux chauds distincts : air humide à l'ouest, sec à l'est et tropical des Pyrénées au Hauts-de-France. C’est d'ailleurs là où la chaleur sera la plus étouffante, à cause de l'humidité : 48°C ressenti localement.

Au bord de l'eau, en montagne ou en zone urbaine, chacun cherche la fraîcheur comme il peut. A Toulouse, par exemple, les activités matinales sont privilégiées. D'autres préfèrent se diriger vers les stations de ski, comme à Tignes, en Haute-Savoie. Des gestes et bons réflexes sont à adopter pour éviter le coup de chaud pendant cette période caniculaire.