publié le 24/06/2019 à 06:05

Alerte à la canicule en France. Cinq départements de la région parisienne ont été placés en vigilance orange dimanche 23 juin et peu à peu, le reste du pays devrait suivre l'envolée des températures. "C'est une canicule sans précédent par sa précocité pour le mois de juin, et ce depuis 1947", estime Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo-France.

Le mercure pourrait atteindre 40 degrés localement et le ressenti pourrait même être plus élevé en raison d'un courant d'air chaud tropical sur une partie du pays. Même s'il est difficile de prévoir avec exactitude les degrés que nous devrons affronter, il est certain que notre corps sera soumis à rude épreuve pendant quelques jours.

Rappelons que la canicule peut avoir des conséquences graves sur les organismes fragiles notamment, comme les personnes âgées et les plus jeunes enfants. Plusieurs villes comme Paris ont déjà prisdes mesures pour aider les populations en difficulté. Pour tous, il suffit toutefois de quelques gestes simples pour atténuer l'inconfort de ces températures. Voici nos conseils.

1. Boire, et boire de l'eau

Le premier conseil est de bien s'hydrater. Le conseil général, même en dehors des périodes caniculaires, est de boire un litre et demi par jour d'eau au minimum, et il n'y a pas de maximum.

Mais en période de canicule, il faut boire d'autant plus. La transpiration, phénomène naturel de régulation de la température corporelle, déshydrate. Il faut donc boire pour reconstituer les stocks d'eau dans le corps.

Attention à l'eau trop froide, qui donne chaud, car l'estomac est obligé de produire de la chaleur pour compenser la fraîcheur du liquide. Les sodas, et autres produits sucrés, sont à limiter, voire à proscrire. Ils désaltèrent moins que l'eau, même très frais. Tout comme l'alcool, qui déshydrate.

2. Adapter son alimentation

La chaleur a un effet coupe-faim. Pourtant, une alimentation correcte reste nécessaire malgré la canicule. Il est conseillé de manger des fruits et légumes, riches en eau, et assez digestes. Au contraire, il faut éviter les viandes grasses. Manger léger favorise l'endormissement, surtout en cas de chambre à coucher surchauffée.

3. Garder une maison fraîche

Avant d'investir dans des ventilateurs ou un climatiseur, des mesures simples peuvent permettre d'éviter à la chaleur de s'installer dans votre maison. La journée, les volets fermés et les rideaux tirés permettent de se protéger de la chaleur. Pour ne les rouvrir, comme les fenêtres, qu'au petit matin et en fin de soirée, quand les températures sont au plus bas.



Il vaut mieux aussi maintenir éteints le plus possible les appareils électroménagers. Les fours produisent évidemment de la chaleur, mais aussi les ordinateurs, les décodeurs, etc. Un bon livre, lui, ne produit aucune chaleur.