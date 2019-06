publié le 24/06/2019 à 09:26

Cette dernière semaine de juin sera marquée par une vague de forte chaleur. 5 départements sont en vigilance orange : Paris, la petite couronne et la Seine-et-Marne. C'est jeudi et vendredi qu'il devrait faire le plus chaud avec des températures allant de 35 à 40 degrés sur une majeure partie du pays. Mais alors quelle différence entre température annoncée et température ressentie ?

La température de l'air, aussi appelée température sous abri, est mesurée avec un thermomètre placé traditionnellement à 1,5 mètre du sol, dans un abri ajouré, explique le site de Météo France. "Mais la perception physiologique de la température varie d'un individu à l'autre et selon les conditions atmosphériques (vent, pluie, ensoleillement…)", est-il ajouté sur la page.

En plein soleil, sans vent, par exemple, la sensation de chaleur sera plus vive. La température ressentie c'est celle que le corps humain ressent dans des conditions de vie courante. Pour la calculer, les météorologues prennent en compte la température de l'air et la vitesse du vent. Néanmoins, elle n'est pas exacte car elle dépend d'une multitude de facteurs variant d'un individu à l'autre comme les vêtements, la fatigue ou encore l'effort physique. Cette semaine, la chaleur ressentie pourrait atteindre jusqu'à 50 degrés, notamment à cause de l'humidité.

> Les bons réflexes à adopter en cas de canicule Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL.fr | Date : 24/07/2018