Canicule : d'où vient l'expression ?

publié le 24/06/2019 à 10:12

La vague de chaleur qui touche la France devrait durer toute la semaine. Cinq départements ont d'ores et déjà été placés en vigilance orange canicule : Paris, la petite couronne et la Seine-et-Marne. Les températures devraient atteindre entre 35 et 40°C jeudi et vendredi, ce seront les deux journées les plus chaudes. Mais alors d'où vient ce mot "canicule" ?

On parle de canicule lorsqu'on observe des températures anormalement élevées pendant plusieurs jours consécutifs, y compris la nuit. Mais les critères ne sont pas les mêmes selon les régions. Par exemple, à Brest, c'est 30 degrés le jour, à Toulouse 38 degrés.

Quant au mot "canicule", il date du 16ème siècle. Il vient de l'Italien canicula, qui signifie "petite chienne". C'est le nom qui a été donné à Sirius, l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien. Cette étoile se lève et se couche avec le soleil du 22 juillet au 22 août, souvent une période de fortes chaleurs. C'est ainsi que l'appellation "jours de canicule" a fini par désigner les fortes chaleurs estivales.