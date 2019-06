publié le 23/06/2019 à 12:39

L'Hexagone va connaître la semaine prochaine une canicule exceptionnelle par sa précocité et son intensité. Transports en commun étouffants, manque d'équipements dans les bureaux, règles vestimentaires... L'envolée du mercure inquiète bon nombre de salariés français. "Les employeurs ont des obligations et on est en train de les rappeler fortement. On va suivre ça de près", promet la ministre du Travail Muriel Pénicaud, interrogée dimanche 23 juin sur le plateau du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.

La ministre rappelle à tous les patrons qu'ils ont l'obligation "d'adapter les horaires en fonction de la chaleur", de veiller à la bonne hydratation de leurs salariés et d'équiper leur entreprise pour prévenir la chaleur. "On va particulièrement être attentif au [secteur du] du bâtiment, car c'est là qu'il y a le plus de risques", précise l'ancienne directrice générale des ressources humaines du groupe Danone.

"La santé des hommes passe avant tout"

Quant aux employeurs trop pointilleux sur la tenue de travail, Muriel Pénicaud les appelle à un peu de souplesse, d'autant "qu'ils ont des obligations en la matière". Et de poursuivre : "La santé des personnes qui travaillent, lorsqu'elles sont sur leur lieu de travail, c'est la responsabilité des employeurs". Il faut toutefois prendre en compte la spécificité de certains secteurs où, pour des raisons de sécurité, il est obligatoire de porter un certain type de vêtements. La canicule aura-t-elle un impact sur l'activité économique du pays ? "La santé des hommes passe avant tout", balaye la ministre.