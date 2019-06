et AFP

publié le 24/06/2019 à 16:23

Les épreuves du brevet du collège sont reportées en début de semaine prochaine, lundi 1er et mardi 2 juillet, en France métropolitaine. Cela concerne environ 800.000 collégiens en classe de troisième.

Le report des épreuves à lundi et mardi prochains a été décidé "pour garantir la sécurité des élèves", a ajouté le ministre lors d'une conférence de presse, précisant que l'ordre des épreuves serait identique au programme original. Jean-Michel Blanquer a notamment expliqué que les convocations devront être mises à jour.

En cas d'empêchements majeurs, conséquences de ce calendrier modifié, "certains élèves pourront participer à la session de septembre", a déclaré Jean-Michel Blanquer.

Les collégiens d'Outre-mer passeront, eux, les épreuves selon les dates prévues à l'origine, à savoir jeudi et vendredi de cette semaine. Pour le baccalauréat, le ministre a indiqué qu'il n'y aurait aucun changement car les dernières épreuves écrites se déroulent ce lundi.

La session d'épreuves 2019 devait débuter jeudi 27 juin, journée annoncée comme le point culminant de ce pic de chaleur qui devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Le ministre de l'Éducation avait envoyé des consignes aux établissements scolaires pour veiller sur les élèves par ces températures extrêmes. Le gouvernement veut ainsi montrer qu'il prend au sérieux la menace que représentent ces fortes températures.

Une vague de chaleur inédite qui pousse à prendre des mesures exceptionnelles

Le brevet, dont l'ancêtre (le BEPC) a été créé en 1947, est un diplôme qui atteste des connaissances et compétences acquises en fin de collège, à l'issue de la classe de troisième, selon l'intitulé du ministère de l'Education. Passé par des adolescents qui ont pour la plupart 14 ou 15 ans, il se situe donc peu avant la fin de la scolarité obligatoire (16 ans en France), et concerne quelque 800.000 adolescents. La vague de chaleur, qui traverse la France cette semaine, est d'une précocité inédite et pousse les pouvoirs publics au branle-bas de combat face aux risques sanitaires.