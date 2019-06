publié le 24/06/2019 à 11:54

En politique, la cravate peut s'avérer être un accessoire indispensable. Lors des débats pendant la campagne présidentielle, les candidats étaient attentivement scrutés sur leur volonté ou non d'en porter.

Deux ans après, le fait de ne pas arborer de cravate devient même un argument pour la majorité. Alors que la France entre dans une période de canicule, François de Rugy a tenu à montrer l'exemple.

Invité sur BFMTV ce lundi 24 juin, le ministre de la Transition écologique et solidaire s'est affiché sans cravate et a expliqué : "Au Japon, il y a déjà de nombreuses années, il y a eu des instructions données. Les ministres, les dirigeants d'administration ne devaient pas mettre de cravate pour montrer l'exemple au travail, d'alléger la tenue vestimentaire pour s'adapter aux canicules".

François de Rugy a tenu à rappeler "l'effet pervers" de la canicule. "C'est de pousser les climatisations là où il y en a. Si on les pousse, on consomme encore plus d'énergie et on aggrave le phénomène de réchauffement climatique".

