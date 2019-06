et Léa Stassinet

publié le 24/06/2019 à 05:00

La vague de chaleur intense a commencé. Ce lundi, les fortes températures s'étendront sur tout l'Hexagone, excepté la Bretagne. Jusqu'à 40°C en journée et 25°C la nuit sont attendus. Météo-France, qui a déjà placé dimanche Paris et sa petite couronne (75, 92, 93, 94) et la Seine-et-Marne, en vigilance orange, rappelle que les vagues de chaleur vont se multiplier avec le réchauffement climatique.

"On attend une canicule qui va concerner plus de la moitié de la France, d'une intensité maximale : le jour le plus chaud atteint sera comparable à 2003, pas très loin en tout cas", a annoncé le météorologue François Gourand lors d'une conférence de presse.

"Cette canicule s'annonce sans précédent pour un mois de juin" et des records de chaleur pour cette période devraient être battus, a poursuivi le prévisionniste. Si son intensité ne fait pas de doute, reste une inconnue concernant sa durée : Météo France prévoit pour l'instant au moins "six jours de canicule".

Tout ce qu'il faut savoir en cette journée de canicule

7h44 - Que manger en cette période de canicule ? La chaleur a un effet coupe-faim, mais il est très important de garder une alimentation équilibrée. Il est conseillé de manger des fruits et légumes, riches en eau, et assez digestes. En revanche, il vaut mieux éviter les viandes grasses.



7h17 - Cet épisode caniculaire a provoqué une ruée dans les magasins d'électroménager avec un objectif précis pour les acheteurs : se munir de ventilateurs et de climatiseurs. Selon nos informations, Darty n'a jamais vendu autant de ventilateurs depuis 20 ans.



6h58 - Des perturbations sont attendues dans les transports en cette semaine de canicule. Certains trains ne rouleront peut-être pas à leur vitesse habituelle, car la chaleur peut dilater et déformer les rails, ce qui nécessite par sécurité de ralentir le trafic.



6h42 - Pour ne pas trop souffrir de la chaleur, n'hésitez pas également à pratiquer des activités qui vous aident à vous rafraîchir : activités matinales, sorties en montagne...



6h22 - RTL vous donne quelques astuces pour éviter le coup de chaud : s'hydrater, bien choisir sa crème solaire et ne pas hésiter à se munir d'un ventilateur, d'un rafraîchisseur ou d'un climatiseur.



6h01 - À Paris, la ville a mis en place divers dispositifs pour aider les personnes âgées, malades et sans domicile fixe à survivre à la montée du mercure : salles rafraîchies, fontaines et brumisateurs, distribution d'eau... Les autres villes de France ont également prévu des mesures spécifiques.



5h46 - Malgré les prévisions de Météo France qui prévoient des températures entre 34 et 40 degrés, à certains endroits, la chaleur ressentie pourra atteindre les 50 degrés.



5h32 - Durant cet épisode de fortes chaleurs, les bébés et les enfants sont les premiers à devoir être protégés. Réduisez les sorties à l'extérieur, rafraîchissez votre enfant à l'aide de brumisateurs, et n'hésitez pas à lui donner des bains d'eau tiède. RTL vous détaille également les mesures prévues dans les écoles pour faire face à la chaleur.



5h18 - À tous ceux qui travaillent en ce jour de canicule, sachez que votre employeur a des obligations pour vous aider à travailler dans de bonnes conditions.



5h09 - À Paris, le niveau 3 du Plan National Canicule a été activé. Paris et sa petite couronne (75, 92, 93, 94) ainsi que la Seine-et-Marne ont été maintenus en vigilance orange par Météo France.



5h00 - Bonjour et bienvenue dans ce direct. Depuis hier, dimanche 23 juin, la France est en proie à des températures particulièrement élevées. Météo France prévoit en effet une canicule toute la semaine, dont les jours les plus chauds seront mercredi et jeudi. Dans ce live, RTL vous informe de l'actualité météorologique en France, et vous donne également quelques astuces pour faire face aux fortes chaleurs.