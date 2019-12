"Star Wars, épisode IX" : 9 infos indispensables sur "L'Ascension de Skywalker"

publié le 12/12/2019 à 06:33

L'attente devient presque insupportable pour les fans de Star Wars. Dans quelques jours et après deux ans d'attente, ils et elles découvriront L'Ascension de Skywalker, neuvième et ultime épisode de la saga Star Wars.

Pour conclure la saga Skywalker, Disney et Lucasfilm ont fait de nouveau appel à J.J. Abrams, à qui l'on doit Le Réveil de la Force (épisode VII). "Pour celui-ci [épisode IX], j'ai approché le projet de manière plus libre.

Dans l’épisode VII, je suivais un type d’approche qui me paraissait juste pour Star Wars. Il s’agissait de trouver un langage visuel, tourner sur les lieux et faire des choses pratiques autant que possible", explique-t-il dans une interview rapportée par le média IndieWire.

Si les trois quarts de l'intrigue sont connus, grâce au script de John Boyega (Finn) qui s'est retrouvé sur Internet, Star Wars IX reste bien évidemment LE film le plus attendu de cette fin 2019. Comment s'y retrouver parmi toutes les infirmations et les bandes-annonces sur le sujet ? RTL Super vous a sélectionné les 9 infos indispensables à savoir avant de foncer dans les salles le 18 décembre 2019.

> Star Wars : L'Ascension de Skywalker - Bande-annonce officielle (VOST)

1. Il va conclure les trois trilogies

Dès les premières annonces officielles concernant ce neuvième long-métrage, les fans ont appris qu'il allait conclure la saga Skywalker au cinéma. Une fin déjà amorcée dans Les Derniers Jedi (épisode VIII) avec le retour à la Force de Luke Skywalker et l'arrivée de toute nouvelle générations de personnes sensibles à la Force, sans être héritiers ou héritières de la famille pilier de la saga.

Au fil des semaines et de la promotion de cette Ascension de Skywalker, J.J. Abrams a précisé que l'épisode conclura toute la saga Star Wars que vous connaissez (de près ou de loin) depuis 42 ans. "Elle se conclut de manière palpitante, choquante, drôle, émouvante et satisfaisante", résume le réalisateur dans une vidéo retraçant l'histoire de la saga depuis ses débuts.

2. Le deuxième épisode le plus long de la saga

J.J. Abrams a révélé la durée exacte du long-métrage au micro de l'émission du média américain EW, après avoir terminé le montage. Star Wars IX fera "je crois 2h21 minutes", indique le réalisateur.



Ce qui veut dire que L'Ascension de Skywalker est le deuxième film le plus long de la saga intergalactique après Les Derniers Jedi (épisode VII) qui fait 152 minutes. Pour comparer, Un nouvel espoir (épisode IV) dure 121 minutes et La Revanche des Sith (épisode III) 140 minutes.

3. Luke, Leia et Lando seront de retour

36 ans après leur victoire contre l'Empire dans Le Retour du Jedi (épisode VI), Luke, Leia et Lando seront présents pour la dernière bataille de la Résistance contre le Premier Ordre et l'Empire. Pour le moment, on sait que Leia aura, entre autres, le nouveau rôle de Maître Jedi.



C'est elle en effet qui assure la suite de la formation Jedi de Rey, depuis la disparition de Luke à la fin de l'épisode VIII. Grâce aux bandes-annonces, on a pu voir que Lando pilote de nouveau le Faucon Millenium, son vaisseau qu'il perd lors d'une partie de Sabacc avec Han Solo (vue dans Solo : A Star Wars Story).



Luke reste, pour le moment, absent physiquement de la promotion du film : on entend juste sa voix dans les trailers. Il semble s'adresser à Rey : "Affronter la peur est la destinée d'un Jedi. Ton Jedi. La Force est avec toi".

4. Palpatine revient d'entre les morts

L'Empereur face à Rey Crédit : capture d'écran YouTube

C'était la première surprise de l'épisode IX : Palpatine fera son grand retour après avoir été jeté dans l'espace par Dark Vador dans Le Retour du Jedi. C'est son rire qu'on entend à la fin de la première bande-annonce.



On le voit ensuite sur la première affiche du film avant de l'apercevoir, de dos, dans une autre bande-annonce. Reste à savoir comment Palpatine a survécu toutes ces décennies et comment il a pu ne pas se faire "ressentir" par la Force de Luke et Leia pendant tout ce temps.

5. Il se déroule un an après les événements de l'épisode VIII

C'est John Boyega, Finn, qui a révélé cette première information cruciale sur L’Ascension de Skywalker, en mars 2018, dans un entretien pour le magazine américain Empire. L'épisode IX se déroule "un an après les événements de l'épisode VIII".



La Résistance a réussi à s'échapper de la planète Crait grâce à Rey, Chewbacca et Luke Skywalker, tandis que Kylo Ren est le nouveau Suprême Leader du Premier Ordre, après la mort de Snoke.

6. De nouveaux personnages attendus

Zorri Bliss, Jannah et Babu Frik Crédit : Lucasfilm / Disney / Vanity Fair

La galaxie très très lointaine accueille de nouveaux personnages. Les fans ont déjà pu découvrir entre les bandes-annonces et les images de promotion, Zorri Bliss (Keri Russell), une chasseuse de primes de la planète enneigée Kijimi. Comme DJ (Benicio del Toro) dans Les Derniers Jedi, Zorri Bliss n'a pas pris de parti entre la Résistance et le Premier Ordre. Mais, elle devrait se décider à rejoindre le camp de Rey.



On la voit dans la bande-annonce à ses côtés et près de Poe Dameron et Finn lorsque C-3PO est "bidouillé" par Babu Frik. Cet alien Anzellan, peut "reprogrammer ou modifier pratiquement n'importe quel droïde, quelles que soient les mesures de sécurité", selon sa description officielle.



Enfin Jannah (Naomi Ackie) est "originaire d'une lune océanique", elle est "la cheffe d'un groupe de guerriers, prêts à combattre les forces du Premier Ordre", selon sa description officielle. Dans les bandes-annonces, on la voit avec Finn à bord du Faucon Millenium, puis donnant l'assaut lors de ce qui devrait être la bataille finale de la Résistance contre le Premier Ordre et la flotte impériale.

7. Il mettra un terme au conflit entre les Jedi et les Sith

"Les enjeux [du film] sont cosmiquement élevés. Des sources proches du film ont confié que L'Ascension de Skywalker va emmener à son apogée le conflit millénaire entre l'Ordre Jedi et le Côté Obscur des Sith", découvre-t-on dans le magazine Vanity Fair. Une précision qui pourrait faire trembler les fans de Star Wars puisqu'il s'agirait du plus grand twist de la saga, après la fameuse scène où Dark Vador révèle à Luke qu'il est son père (épisode IV).



En effet, la guerre des Jedi contre les Sith est un des éléments fondateurs de l'histoire de Star Wars. Plus encore, si le conflit se termine dans Star Wars IX cela annonce-t-il la fin de la Force et des sabres lasers pour les prochains films ou la mort de Rey et Kylo Ren, les êtres les plus sensibles à la Force de la trilogie qui s'achèvera en décembre 2019 ? Les cerveaux des fans ont de quoi bouillonner.

8. Le scénario a fuité à cause de John Boyega

Il y a quelques mois, un internaute du forum Reddit a posté ce qu'il prétendait être le scénario complet de L'Ascension de Skywalker. "Ok, ok c'était moi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'était dans mon appartement, je devais déménager et j'ai laissé le script sous mon lit. Je me suis dit : 'Je le laisse ici et je le récupère demain matin en partant'. Mais ensuite, mes amis sont venus et nous avons fait la fête et le scénario est resté sous le lit", explique John Boyega (Finn) dans l'émission Good Moning America. Le scénario est ensuite mis en vente sur eBay et se retrouve sur le forum Reddit avant d'être retiré de la vente par Disney.

9. Un épisode "sombre, triste" et "qui fait peur"

Comme à chaque sortie de film, les actrices et les acteurs ne peuvent rien dire. À quelques semaines de la sortie de cet épisode IX, Daisy Ridley a accordé une courte interview au média américain Entertainment Weekly. Le journaliste lui demande de décrire L'Ascension de Skywalker en quelques mots.



L’interprète de Rey utilise 4 adjectifs : "Très sombre, ingénieusement flippant, triste et heureux". Quatre ingrédients de la recette secrète de J.J. Abrams pour offrir une conclusion à la saga Skywalker digne de ce nom. Même s'il y aura toujours des fans mécontents...