Rey et Leia dans la bande-annonce de "The Rise of Skywalker"

et Sylvain Zimmermann

publié le 15/04/2019 à 10:00

Depuis le 12 avril au soir, la communauté Star Wars est en ébullition. La première bande-annonce de Star Wars 9 : The Rise of Skywalker a été dévoilée pendant la Star Wars Celebration à Chicago.

Pendant 2 minutes, nous sommes plongés dans un univers familier et pourtant encore plein de mystères. Une planète désertique, un vol dans le Faucon Millenium, un moment de tendresse avec Leia... Cette première bande-annonce a tout pour donner la chair de poule, mais surtout augmenter l'impatience des fans avant la sortie de The Rise of Skywalker.

Le plus intrigant, c'est Luke Skywalker qui parle tout au long de la vidéo à Rey. Le Maître Jedi, disparu dans le précédent épisode, n'est pourtant pas bien loin de son apprentie. Sa puissance est immense, comme on l'a découvert dans Star Wars 8. Que faut-il retenir d'autres de cette bande-annonce ? RTL Super décrypte les 8 moments importants.

> Star Wars : Episode IX - Première bande-annonce (VOST)

Rey a reconstruit son sabre laser

Rey a de nouveau le sabre laser de Luke Skywalker Crédit : capture d'écran YouTube

Rey a donc réussi à reconstruire son sabre laser. Souvenez-vous dans Star Wars 8, l'arme des Jedi explose sur le vaisseau de Snoke, après un combat acharné sous l'impulsion des Forces de Kylo Ren et de Rey. Il finit par se briser. Mais la jeune femme a pu reconstruire son arme et continuer sa formation de padawan. Probablement grâce aux livres qu'elle a ramenés du temple Jedi de la planète d'Ahch-To.

Le masque de Kylo Ren réparé par un inconnu

Kylo Ren et son masque Crédit : capture d'écran YouTube

Où en est Kylo entre la Lumière et l'Obscurité ? Nous avons très peu d'indices dans ce trailer, mais son fameux masque est réparé par un étrange inconnu. Dans Star Wars 8, il l'a fracassé dans l'ascenseur après son face-à-face avec Snoke qui l'a rabaissé. "Tu n'es qu'un enfant avec un masque", avait déclaré celui-ci, déclenchant la colère de son futur ex-apprenti.

À qui appartiennent les mains du mystérieux réparateur du casque ? À Kylo Ren ? Elles sont trop poilues pour appartenir à ce dernier...

La "team" de Rey enfin réunie

Rey, Finn, Poe Dameron, Chewbacca Crédit : capture d'écran

Les héros de la nouvelle génération Star Wars sont enfin réunis. Difficile de déterminer sur quelle planète ils se trouvent. Dans tous les cas, Finn et Poe Dameron portent de nouveaux costumes. Pendant la Star Wars Celebration, John Boyega s'est réjoui de cette combinaison inédite pour son personnage. Quant à Poe Dameron c'est une tenue parfaitement adaptée au paysage désertique découvert dans les premières secondes du trailer.

BB-8 a un nouveau compagnon : D-O

Le nouveau droïde de "Star Wars 9" Crédit : capture d'écran YouTube

Peu avant la diffusion du trailer, le nouveau droïde du film a fait sa première apparition sur la scène de la Star Wars Celebration. Il s'agit de D-O, présenté comme le nouvel ami de BB-8. Nul doute que ces deux petits droïdes apporteront des scènes légères dans ce volet final. Avec sa tête de sèche-cheveux, D-O ne laisse pas les fans indifférents.

Le grand retour de Lando Calrissian

Lando Calrissian de nouveau aux commandes du Faucon Millenium Crédit : capture d'écran YouTube

36 ans après Le Retour du Jedi (épisode 6), Billy Dee Williams porte de nouveau le costume de Lando Calrissian. Et quel bonheur de le retrouver aux commandes du Faucon Millenium avec Chewbacca. Sur la scène de la Star Wars Celebration, Billy Dee Williams a d'ailleurs confié que "Lando ne (l')avait jamais quitté". Le meilleur ami de Han Solo sera donc de retour pour prêter main forte aux rebelles, exactement comme dans la saga originelle.

Les retrouvailles émouvantes entre Rey et Leia

Leia dans les bras de Rey Crédit : capture d'écran YouTube

C'est sans aucun doute l'image la plus belle et la plus touchante de cette bande-annonce. Leia serre dans ses bras la jeune Rey, dont les yeux s'emplissent de larmes.



Sur la scène de la Star Wars Celebration, J.J. Abrams était très ému en évoquant Carrie Fisher, qui est présente dans l'histoire grâce aux images non-utilisées du Réveil de la Force. "Tous les jours, je souffre de son absence, mais c'est aussi irréel puisqu'on a continué de travailler avec elle. Elle est présente dans certaines scènes [de l'épisode 9] avec sa fille Billie. La Princesse Leia vit dans ce film d'une manière époustouflante", explique le réalisateur.

Une nouvelle planète

"Star Wars 9" va continuer d'explorer la galaxie Crédit : capture d'écran YouTube

Voici l'une des nouvelles planètes de Star Wars 9. La scène semble se dérouler de nuit et c'est le Faucon Millenium qui va y atterrir. On remarque les fondations d'une ville, peut-être là où vit désormais Lando Calrissian ou d'autres rebelles prêts à rejoindre le camp de Poe Dameron.

Les restes de l'Étoile Noire ?

Rey face aux débris de l'ancienne machine à tuer du Premier Ordre Crédit : capture d'écran YouTube

C'est l'une des images les plus fascinantes du trailer. Rey face aux restes d'une base complètement détruite. Se trouve-t-elle devant les débris de l'Étoile de la Mort de l'épisode 4 ? C'est très probable. La planète où se déroule cette scène très intrigante ressemble fortement à Ahch-To, où se trouvait Luke dans l'épisode précédent avec la mer agitée et les côtes. Kylo Ren a-t-il envoyé l'arme mortelle du Premier Ordre sur la planète océanique de son ancien maître ? Il faudra encore patienter pour le découvrir.

Le retour de l'Empereur

Dans les ultimes secondes de la bande-annonce, après une réplique de Luke Skywalker ("Personne ne disparaît vraiment"), déjà entendue dans Star Wars 8, s'élève un rire inquiétant et familier. Il s'agit très certainement du ricanement de l'Empereur, que les fans n'ont pas entendu depuis Le Retour du Jedi. C'est sans doute le moment le plus troublant du trailer. Le plus important. Il donne des frissons.