publié le 30/07/2018 à 17:38

La saga Star Wars va bientôt tourner la page Skywalker. Depuis La Guerre des Étoiles, sorti en 1977, les Skywalker sont les personnages centraux de l'histoire, avec Luke et Leia dans la première trilogie et Anakin dans la prélogie. Mais depuis Le Réveil de la Force en 2015 (épisode 7), une nouvelle génération de héros et héroïnes a vu le jour.



Rey, Poe Dameron et Finn sont les personnages principaux de ces nouveaux épisodes, dont le chapitre final, réalisé par J.J. Abrams (épisode 7) sortira en décembre 2019.

Et comme l'a annoncé le site officiel de la franchise Star Wars, "J.J. Abrams revient pour diriger le dernier épisode de la saga Skywalker". Une courte phrase pleine de sens pour des générations de fans, qui devront se préparer à faire leurs adieux à Luke et Leia Skywalker, les jumeaux d'Anakin Skywalker et Padmée Amidala.

Une nouvelle génération de héros et héroïnes

Daisy Ridley dans le rôle de Rey dans "Star Wars 8" Crédit : Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Avec les épisodes 7, 8 et 9, Disney et LucasFilm ont pris un énorme risque. Satisfaire les fans de la saga originelle et séduire les néophytes. C'est pour cela que l'ancienne génération de héros (Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, mais aussi Lando Calrissian) et la nouvelle se partagent les histoires de J.J. Abrams et Rian Johnson.



Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, rebat d'ailleurs les cartes de la saga et ancre ses personnages dans une nouvelle dimension, plus proche de la réalité. La lignée des Skywalker laisse donc place à de nouveaux héros, des citoyens normaux de la galaxie, qui n'ont pas leur nom comme héritage. Ainsi Rey, qu'on a longtemps pensé comme la fille de Luke Skywalker grâce à sa maîtrise de la Force, est en réalité une inconnue de la planète Jakku. Idem pour Poe Dameron, dont le talent de pilotage fait penser au jeune Luke ou le jeune esclave de Canto Bight (Star Wars 8), qui utilise la Force afin de récupérer son balais.



Cette saga Star Wars se détache ainsi de la primauté du sang, que les films de George Lucas mettaient en avant. Rey, Poe ou encore Finn sont des héros grâce à leurs actions et non leur héritage. Reste à savoir ce que nous réserve J.J. Abrams comme adieux à la famille Skywalker dans l'épisode 9.