C'est le moment le plus mystérieux et inquiétant de la bande-annonce de Star Wars 9. À la fin du trailer, après l'intrigante réplique de Luke Skywalker ("Personne ne disparaît vraiment"), déjà entendue dans Star Wars 8, s'élève un rire diabolique, familier, glaçant. Snoke ? Vador ? Non, le timbre de cette voix est inimitable. Il s'agit très certainement du ricanement de l'Empereur, que les fans n'ont pas entendu depuis Le Retour du Jedi.



Une autre preuve pour valider cette thèse ? À l'issue de la diffusion des premières images de The Rise of Skywalker, l'acteur Ian McDiarmid qui interprète Palpatine dans la saga, est arrivé sur la scène de la Star Wars Celebration sous les hurlements et les applaudissements des fans présents. Palpatine n'est pas apparu dans un Star Wars depuis l'épisode 6. Va-t-il donc revenir dans Star Wars 9 ? A-t-il réussi à atteindre l'immortalité grâce au Côté Obscur ?

Pour le moment, vous vous en doutez, le comédien n'a accordé aucune interview pour donner plus de détails sur son retour dans The Rise of Skywalker. Mais, il y a quelques mois, une rumeur affirmait que Matt Smith (Doctor Who) pourrait incarner le jeune Palpatine.

Les fans de "Star Wars" exultent

Très vite, le terme Palpatine était l'un des mots les plus utilisés sur Twitter, après la diffusion de la bande-annonce. Les fans Star Wars sont pour la plupart ravis du retour d'un des plus grands méchants de la saga intergalactique au cinéma. Reste maintenant à savoir comment l'Empereur a survécu après avoir été jeté dans le vide par Dark Vador...

