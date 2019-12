Rey de la dernière trilogie "Star Wars" et "l'Enfant" de "The Mandalorian"

publié le 10/12/2019 à 15:06

Voici les deux productions de la franchise Star Wars qui font l'actualité en cette fin d'année 2019 : L'Ascension de Skywalker au cinéma et The Mandalorian sur Disney+. Le premier film, aussi appelé Star Wars, Episode IX, est la conclusion de l'ère Skywalker qui a commencé en 1977 avec Un Nouvel Espoir et chronologiquement parlant, si on reste sur l'intrigue, avec l'Episode I, La Menace Fantôme (1999). Il s'agira d'offrir une conclusion aux aventures de Luke, Leia, Rey, Kylo Ren, C-3PO ou R2-D2, des personnes cultes de la pop culture. Le public n'attend rien d'autre qu'un feu d'artifice ultime.

La série The Mandalorian est déjà, malgré sa diffusion géographiquement limitée à quelques pays dans le monde, l'autre phénomène Star Wars de cette fin 2019. L'arme de séduction massive de cette série, qui lance avec grand succès le service de streaming de Disney, est la présence de "Baby Yoda". Un bébé de 50 ans (oui, oui) vert avec des grandes oreilles capable de faire fondre même le cœur de l'empereur Palpatine. Même si le véritable nom de cette adorable créature de la même race extraterrestre que le célèbre maître jedi n'a pas encore été révélé, il restera à jamais "bébé Yoda" par la volonté implacable d'Internet. Un personnage en phase de devenir l'un des plus célèbres de la saga spatiale.

Mais alors Rey, l'héroïne de la dernière trilogie, va-t-elle rencontrer ce bébé Yoda dans l'Episode IX ? Va-t-on avoir droit à une grande convergence des planètes qui fera hurler de plaisir les fans de la franchise ? Quelques indices bien cachés pourraient bien le prouver...

Cohérence chronologique

Tout d'abord, il y a la question de la chronologie des événements. L'Episode IX se déroule bien après la chute de l'Empire de Palpatine et Dark Vador (fin de l'Episode VI) et sa résurgence, 25 ans sous la forme du Premier Ordre de Snoke et Kylo Ren (début de l'Episode VII). Le Madalorien et Baby Yoda eux vivent leurs aventures cinq ans seulement après la chute de l'Empire, entre les Episodes VI et VII donc. C'est une excellente nouvelle si vous attendez une fusion des deux univers puisque cela veut dire que les personnages de la série de Disney+ sont probablement bien vivants pour l'Episode final au cinéma.

Si The Mandalorian prend tous les atours d'un western spatial avec assez peu de dialogues et beaucoup d'action, la série semble malgré tout développer un scénario important pour la saga Star Wars. On pourrait y apprendre comment l'Empire s'est reformé, en savoir plus sur la place de ceux qui peuvent maîtriser la Force (dont Baby Yoda) et une grande partie de l'intrigue concerne, bien sûr, le clan très mystérieux des Madaloriens, nos mercenaires d'élite préférés.

Des lasers jaunes...

Deux éléments tentent à prouver que les Mandaloriens auront un rôle à jouer dans la grande bataille finale que sera L'Ascension de Skywalker. Dans un des nombreux teasers dévoilés par Disney pour faire la promotion du film, on peut voir une bataille entre Kylo Ren et des ennemis non identifiés. Kylo Ren est au premier plan avec son fameux sabre laser rouge et on peut voir un échange de tirs de blasters au second plan. Beaucoup n'auront pas fait attention à ce détail, mais les blasters tirent des rayons de couleurs différentes : rouges et jaunes.



Les seuls personnages tirant avec des lasers jaunes dans ce gigantesque space-opera sont les Mandaloriens. On peut d'ailleurs voir le personnage interprété par Pedro Pascal dans la série vaporiser plusieurs voleurs avec le fameux fusil-sniper de sa tribu. C'est bref, mais c'est jaune. Une couleur qui a toujours symbolisé les personnages qui oscillaient entre le Bien et le Mal dans Star Wars.

> Mandalorian evaporates Jawas with his blaster-disruptor rifle

On pourrait donc facilement imaginer une apparition de Dyn Jarren (Pedro Pascal), un peu plus vieux ou toujours avec son masque abîmé par les années en conclusion du film. Des références à Boba Fett pourraient créer le même effet "waw" auprès des fans.



L'autre élément vient d'un personnage encore méconnu et masqué... La très mystérieuse Zorri Bliss. Cette mercenaire humaine de la planète gelée de Kijimi était neutre dans le conflit entre la Résistance et le Premier Ordre. On la voit cependant aux côtés de nos héros à un moment donc il pourrait qu'elle aide les rebelles à un moment de l'histoire. On sait qu'elle semble liée au destin de Poe Dameron mais sa profession et son masque doré rappelle étrangement les traditions madaloriennes donc elle pourrait aussi être un lien entre le film et la série.

La chasseuse de primes Zorri Bliss Crédit : capture d'écran YouTube

Naturellement, il faudra attendre la projection du film pour être sûr et certain de la connexion entre les deux œuvres. L'Ascension de Skywalker sera dans les salles obscures dès le 18 décembre 2019 en France. Ce même jour, le 7e et avant dernier épisode de la saison 1 du Mandalorian sera diffusé dans les pays ayant accès à Disney+. The Mandalorian, comme le projet sur Obi-wan Kenobi, demeureront les dernières grandes aventures se déroulant dans la frise chronologique riche et dense de l'ère Skywalker... Avant que Star Wars ne développe de nouveaux univers et mythologies.