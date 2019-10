publié le 22/10/2019 à 16:15

Combien de fois depuis ce 22 octobre 2019 avez-vous regardé l'ultime bande-annonce de Star Wars IX ? De nombreux fans ont été émus, impatients et nostalgiques en découvrant ces nouvelles images de l'épisode qui va clôturer une saga de 9 films.

De la planète jungle où s’entraîne Rey, comme Luke des décennies auparavant sur Dagobah, à la tempête cosmique, théâtre de la dernière bataille entre la Résistance et les forces impériales, cette bande-annonce finale est palpitante et émouvante. Le sacrifice de C-3PO, les larmes de Rey dans les bras de Leia, la voix de Luke Skywalker... Des moments forts qui donnent enfin des indices plus concrets sur l'intrigue qui se déroulera un an après les événements des Derniers Jedi (épisode VIII).

Il y a aussi 9 détails cachés qui pourraient s'avérer très importants pour comprendre L'Ascension de Skywalker et deviner ce que nous réserve le réalisateur J.J. Abrams.

1. Le retour dans la salle du trône de Palpatine

Rey et Kylo Ren dans le vaisseau de l'Empereur de l'épisode VI Crédit : capture d'écran YouTube

Entre Rey et Kylo Ren se trouve l'ancien siège de l'Empereur, vu dans Le Retour du Jedi (épisode VI). Nos deux héros se trouveraient donc à bord de la Death Star II, la super-arme de l'Empire pour écraser la Résistance. C'est là où Luke Skywalker a affronté son père, avant que ce dernier retourne du Côté de la Lumière pour sauver son fils. Un lieu chargé d'histoire et de symbole pour la famille Skywalker.

2. La boussole bleue

Sur le tableau de bord, entre Chewbacca et Rey, un étrange artefact Crédit : capture d'écran YouTube

Vous remarquerez un artefact brillant d'une couleur bleue sur le tableau de bord du Faucon Millenium. Serait-ce "la carte", voire "la dague" dont parlerait le scénario de l'épisode IX, qu'un utilisateur du forum Reddit a publié ? Si c'est le cas, cet objet devrait conduire nos héros sur la planète glacée où Palpatine a enseveli sa flotte. C'est là où Rey dirait à Finn, comme entendu dans le second trailer de la Convention Disney D23 que "c'est trop dangereux" et qu'elle doit y aller seule. L'ex-Stromtrooper essayerait alors à tout prix d'aller chercher son amie, ce qui correspondrait à l'image de la bande-annonce finale où on le voit hurler "Rey !", sur les vestiges de l'ancienne Étoile de la Mort.

3. Lando de retour auprès de la Résistance

Pee Dameron motivant ses troupes Crédit : capture d'écran YouTube

Si les fans ignorent encore l'importance du rôle de Lando Calrissian dans cet épisode IX, on le voit ici au milieu de la Résistance. Poe Dameron adresse un message plein d'espoir à ses troupes avant l'assaut final contre les forces impériales. On remarque Lando dans la foule, signe qu'il est bel et bien de retour pour poursuivre la lutte. Le pilote reprendra d'ailleurs son poste sur le Faucon Millenium, pour une scène pleine de nostalgie.

4. Les apparitions de Dominic Monaghan et Billie Lourd

On a repéré le caméo de l'acteur du "Seigneur des Anneaux" Crédit : capture d'écran YouTube

En arrière- plan de cette image, on remarque Dominic Monaghan (Le Seigneur des Anneaux, Lost) et Billie Lourd (Scream Queens, American Horror Story). Depuis l'épisode VII, la fille de Carrie Fisher incarne la Lieutenant Kaydel Ko Connix de la Résistance. Ainsi Dominic Monaghan, dont le cameo était encore tenu secret est donc dévoilé : il incarnera un membre de la Résistance, ici en situation critique. La base semble en effet avoir été attaqué par le Premier Ordre.

5. Zorri Bliss apparaît enfin à l'écran

La chasseuse de primes Zorri Bliss Crédit : capture d'écran YouTube

Dans cette scène où C-3PO se sacrifie pour ses amis, on aurait presque pu passer à côté de la chasseuse de primes (Keri Russel). C'est la première fois que Zorri Bliss apparaît dans un trailer. Auparavant, les fans avaient dû se contenter de photos. Elle travaillerait avec la Résistance et sa proximité avec Poe Dameron confirme qu'elle est liée à son passé, comme le précise sa description officielle. Elle vit sur la planète enneigée de Kijimi, repaire de bandits intergalactiques, dont elle était leur cheffe.



Les journalistes de Star Wars News Net affirment d'ailleurs que des sources leur ont confié : "Keri Russell [Zorri Bliss] a tourné une scène avec Mark Hamill", mais ils ignorent à quel moment du film cette séquence correspond. "Cela a été potentiellement tourné en août [2018] et ce ne serait pas sur la planète 'neige' [qui serait Kijimi]".

6. Une apparition de Dark Vador ?

Rey et Kylo Ren dans la bande-annonce finale de "Star Wars IX" Crédit : capture d'écran YouTube

Rey et Kylo Ren ont détruit Snoke dans Les Derniers Jedi. Ils se pourraient bien qu'ensemble, ils mettent de nouveau fin à une figure du Côté Obscur. On les voit dans cette image détruire une sorte de statue, qui se brise en éclats, et qui rappelle fortement Dark Vador. Surtout le côté droit du masque qui semble fondu, comme celui que possède Kylo Ren. D'ailleurs, dans un autre teaser de l'épisode IX, on le voit sortir le masque de son grand-père d'une sorte de sarcophage. Preuve que l'influence de Vador est toujours aussi importante dans la saga.



À moins que cette "statue" soit l'Empereur, revenu d'entre les profondeurs de la galaxie. Dans tous les cas, cette image laisse entrevoir que malgré leurs différences et leur "séparation" à la fin de l'épisode VIII, Rey et Kylo Ren vont de nouveau s'unir pour un ultime combat.

7. Hello Palpatine !

L'Empereur face à Rey Crédit : capture d'écran YouTube

L'Empereur apparaît de dos, très rapidement. Le terrifiant personnage se trouve sur une sorte de trône volant, face à Rey. On le reconnaît par sa capuche noire, typique des Seigneurs Sith. Il est encore difficile de savoir où se déroule la scène. Selon les fuites du scénario de l'épisode IX, nous nous trouverions dans les Régions Inconnues.



Sa présence dans le trailer, est d'abord signifiée par une image d'un trône, taillé dans la roche. La voix de l'Empereur retentit ensuite. "Longtemps, j'ai attendu. À présent, votre venue, ensemble, est votre perte", déclare l'Empereur, sans nul doute à Rey et Kylo Ren. Car après tout, qui d'autre que ces deux héritiers de la Force pour détruire le Seigneur Sith ?

8. L'esquisse du sourire de Rey

sourire Rey sourit-elle au Force ghost de Luke ? Crédit : capture d'écran YouTube

C'est un moment très très rapide et qui coupe avant une séquence intégrale. Mais l'héroïne semble bel et bien sourire dans cette scène, les yeux embués de larmes. Peut-être ce sourire est destiné à Luke Skywalker, dont on entend la voix : "La Force sera avec toi". Rey voit-elle le Force Ghost de Luke, qui lui apparaît dans un moment de détresse ou de grands doutes ? Il est fort possible que son ancien "Maître" Jedi revienne de la Force pour l'accompagner une dernière fois.

9. La flotte impériale sort de la glace

La flotte de l'Empereur émerge des glaces Crédit : capture d'écran YouTube

Palpatine a donc réussi à conserver sa flotte impériale en le cachant sous la glace. C'est sur cette planète que se déroulera la bataille finale contre la Résistance, puisqu'on voit les éclairs cosmiques, juste derrière les vaisseaux. Reste maintenant à savoir comment Palpatine fait sortir ses vaisseaux de la glace ou s'il donne un ordre à ses Stormtroopers conservés dans la glace.