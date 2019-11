Daisy Ridley Raps a Recap of All Eight Star Wars Movies (Episodes I-VIII)

publié le 27/11/2019 à 10:05

Vous n'avez pas le temps de vous revoir les 8 épisodes de la saga Star Wars avant la sortie de L'Ascension de Skywalker ? Qu'à cela ne tienne ! Daisy Ridley, l'interprète de Rey depuis l'épisode VII, vous les résume en chansons.

Sur le plateau du talk-show de Jimmy Fallon, l'actrice que l'on retrouvera dans l'épisode IX, le 18 décembre 2019 dans les salles, a réalisé une performance très convaincante. La Britannique a résumé les 8 films de la saga en rappant, tandis que Jimmy Fallon a illustré ses paroles avec des dessins.

De la célèbre réplique "Au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir" de Leia dans l'épisode IV à "Je suis ton père" de l'épisode V sans oublier Kylo Ren torse nu de l'épisode VIII et les épisodes de la prélogie (I,II et III), 42 ans de saga se déroulent sous vos yeux et dans vos oreilles. Le tout sous les applaudissements du public. Une excellente vidéo avant de découvrir au cinéma l'épisode IX tant attendu, même si le scénario a bel et bien fuité il y a quelques mois.