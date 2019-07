"Star Wars 9" : J.J. Abrams explique le titre "L'Ascension de Skywalker"

publié le 17/04/2019 à 11:00

Un titre Star Wars ne passe jamais inaperçu auprès des fans. Depuis le 12 avril 2019, ils et elle savent que Star Wars 9 s'intitule The Rise of Skywalker, traduit en français par L'Ascension de Skywalker.

Quels sont les sens cachés de ce titre ? De quel Skywalker s'agit-il ? Dans un entretien pour le média américain ET Online, lors de la Star Wars Celebration 2019, J.J. Abrams s'est expliqué sur le choix du titre de Star Wars 9. "Je crois que c'est le bon titre pour ce film, et je sais que c'est assez provocant, que cela soulève pas mal de questions. Mais, quand vous verrez le film, vous comprendrez notre choix et ce qu'il signifie", démarre le réalisateur.

Pour le moment, les fans français sont mitigés sur la traduction du titre, comme on peut le lire sur Twitter. Certains trouvent que le terme "ascension" est beaucoup trop lié à la montagne, plutôt qu'à une élévation spirituelle de la famille Skywalker. De son côté, J.J. Abrams poursuit : "Par rapport aux autres titres, cet épisode a une étrange responsabilité. Il doit conclure, non pas une trilogie, mais 9 films, il doit donc inclure toutes les histoires [vues dans les autres épisodes], ce qui est aussi le sujet du film".