"Star Wars 9" : Daisy Ridley assure que le lien entre Rey et Kylo Ren sera abordé

publié le 18/10/2019 à 13:20

Rey et Kylo Ren sont-ils amoureux ? Frère et sœur ? Cousin et cousine ? Depuis Le Réveil de la Force, la relation, plutôt la connexion entre les deux protagonistes de la nouvelle saga Star Wars, sous le nom de Reylo (la contraction de Rey et Kylo Ren), passionne les fans.

Si certains et certaines fans écrivent l'histoire d'amour de Rey et Kylo sur les réseaux sociaux, d'autres tentent de comprendre d'où peut bien venir leur lien, intensifié par la Force. La théorie la plus populaire étant celle où Rey est la fille cachée de Luke Skywalker et donc la cousine de Kylo, car la Force est puissante chez les Skywalker.

Interrogée sur le sujet par le média américain EW, voici ce qu'à pu en dire Daisy Ridley."Cela ne me dérange pas de lire toutes ces théories. C'est très marrant de les entendre. Et comme je sais ce qui va se passer, je pense que ce sera très intéressant de découvrir les réactions des gens [après la sortie de Star Wars IX]. Évidemment, des fans sont passionnés par Reylo, d'autres non", démarre l'actrice.

Daisy Ridley parle de "relation toxique"

"J.J. [Abrams] s'en occupe [de Reylo]. C'est un sujet très complexe. Les gens parlent d'une relation toxique et de je ne sais quoi d'autre. Ce n'est pas une blague [leur relation est toxique] et je pense qu'on l'a très bien traité, parce que c'est sérieux", poursuit Daisy Ridley dans son interview.

Déjà interrogée sur Reylo lors de la Star Wars Celebration en avril 2019, elle avait expliqué :"Je ne sais pas trop ce que je pense réellement de Reylo parce que tout le monde parle de la toxicité de cette relation, mais c'est surtout un conflit émotionnel. C'est un chemin difficile. Je pense que Kylo est persuadé qu'il fait le bien autour de lui et qu'il n'a pas tort, mais il a quand même tué tellement de gens. Je ne peux donc pas trop m'étendre sur le sujet".

Bien évidemment, il faudra encore s'armer de patience avant de découvrir le fin mot de Reylo.