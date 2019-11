publié le 01/11/2019 à 07:43

C'est la respiration la plus culte du cinéma. Un masque, une cape, une réplique. Dark Vador est le personnage le plus célèbre de la saga intergalactique. Trois ans après son retour dans Rogue One, nombreux et nombreuses sont les fans qui espèrent le revoir au côté de sa famille Skywalker.

Si la présence de Dark Vador est palpable dans la nouvelle saga, avec son masque dans Le Réveil de la Force (épisode VII), le cristal de kyber rouge dans la hutte de Luke sur Ahch-To (épisode VIII), et la destruction d'une statue qui lui ressemble dans le trailer final de l'épisode IX, la communauté Star Wars voudrait le revoir une dernière fois "en chair et en os".

Il y a quelques mois, le média américain CinemaBlend, rapportait qu'un décors du tournage de L'Ascension de Skywalker a été repéré près du volcan de l'Etna en Italie. C'est là où avaient été tournée une partie des scènes de La Revanche des Siths (épisode III) sur la planète de lave de Mustafar. Coïncidence ou vrai indice ? Voici nos 3 raisons de penser que Dark Vador fera une apparition dans cet épisode IX.

1. C'est le dernier film consacré aux Skywalker

La saga Star Wars va bientôt tourner la page Skywalker. Comme l'a annoncé le site officiel de la franchise Star Wars en juillet 2018, "J.J. Abrams revient pour diriger le dernier épisode de la saga Skywalker". Une courte phrase pleine de sens pour des générations de fans qui devront se préparer à faire leurs adieux à Luke et Leia Skywalker, mais aussi à Kylo Ren (fils de Leia et Han Solo) et probablement à C-3PO et R2-D2, fidèles amis de la famille Skywalker.

D'autant que la prochaine saga Star Wars, réalisée par Rian Johnson (Star Wars VIII) "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant", selon le communiqué officiel de LucasFilm. Impossible donc de retrouver Vador, ou un autre personnage de la famille Skywalker.

Plus encore, cet épisode IX va conclure le long conflit entre Jedi et Sith. Comment ne pas terminer cette guerre ancestrale sans faire revenir à l'écran celui qui avait réussi à réaliser une partie de la prophétie, avant l'avènement du Premier Ordre et de Kylo Ren ?

2. Un retour possible sous la forme d'un "Force ghost"

Grâce à la Force, certains Jedis peuvent communiquer avec les vivants sous la forme d'esprits revenus des profondeurs de la Force. C’est ce qu’on appelle le "Force ghost", le spectre de la Force en français, comme l’explique le site Star Wars Holonet, consacré à l’univers Star Wars. Yoda, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker apparaissent sous cette forme lors du final du Retour du Jedi (épisode VI). Et c'est aussi sous cette forme qu'apparaît Yoda face à un Luke Skywalker très sombre dans Star Wars VIII.

J.J. Abrams peut choisir de recréer le final de l'épisode VI, en laissant par exemple Rey regarder au loin et apercevoir les "Force ghost" de Luke, Leia, Kylo Ren, Yoda et Obi-Wan Kenobi. La scène serait forte en émotions pour les fans et rendrait surtout un bel hommage à la lignée des Skywalker et aux Maîtres Jedi de Luke.



Le réalisateur peut aussi choisir de faire revenir Dark Vador via un échange télépathique, comme ce fut le cas pour Rey et Kylo Ren dans Star Wars VIII. Vador pourrait communiquer avec son neveu, pour le convaincre de dire adieu au Côté Obscur.

Anakin Skywalker dans "Le Retour du Jedi" Crédit : capture d'écran YouTube

3. L'utilisation de la scène coupée de "Star Wars VII"

Au départ, Rey devait apercevoir dans sa vision une scène tirée de L'Empire contre-attaque (épisode V) : le duel au sabre laser entre le jeune Luke Skywalker et Dark Vador sur la Cité des Nuages de Lando Calrissian (Billy Dee Williams). On ignore pourquoi J.J. Abrams [qui a réalisé Star Wars VII] a finalement décidé de couper la séquence. Il pourrait donc très bien l'utiliser dans l'épisode IX. Après tout, les secrets de Rey et de sa Force n'ont pas encore été dévoilés...