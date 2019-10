publié le 27/10/2019 à 14:03

Qu'on l'aime ou le déteste, Kylo Ren fascine dans cette nouvelle saga Star Wars. Hargneux, torturé, torse nu, à visage découvert ou avec son masque, le fils de Leia Organa et Han Solo tente de trouver sa place dans un univers prêt à basculer.

Certains se demandent si la rédemption de Kylo Ren est possible, comme ce fut le cas pour son grand-père Dark Vador. D'autres, affirment qu'il est condamné à mourir dans L'Ascension de Skywalker. Une théorie qui tient la route, puisque la fin de la dynastie Skywalker commence à se dessiner depuis Les Derniers Jedi (épisode VIII). Avec l'avènement d'une nouvelle génération de héros et d'héroïnes qui n'a pas besoin d'une grande lignée pour maîtriser la Force, c'est, en effet, une page qui se tourne pour la célèbre famille, dont le dernier héritier, connu, est Kylo Ren.

Pourtant, d'autres éléments réfutent cette théorie dont la réponse ne sera dévoilée que le 18 décembre 2019. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Le teasing d'Adam Driver

Les fans le savent, les acteurs et les actrices de Star Wars sont soumis à un strict accord de confidentialité, avant la sortie d'un film. Difficile de creuser alors de leur coté pour avoir des indices, sur LE film qui va clôturer une saga démarrée il y a 42 ans.

Pourtant, en novembre 2018, voici ce qu'Adam Driver répond au journaliste du média américain Vulture, lui demandant ce qui l'intéresse dans le rôle de Kylo. "C'est difficile à dire, car nous travaillons sur quelque chose en particulier sur le personnage. Mais, je ne veux pas vous en dire plus". Ce "quelque chose de spécial" pourrait être la mort de Kylo Ren ou plutôt que sa rédemption ? La phrase a de quoi attirer la curiosité.

Les photos qui brouillent les pistes

Quelques jours après la sortie du trailer final, ce sont deux photos, supposément de la scène finale, qui brouillent les pistes sur le rôle de Kylo. Si elles ont été supprimées du forum Reddit depuis, à cause des droits d'image, elles sont pourtant toujours en mémoire (et disponibles sur les réseaux sociaux).



On y voit Kylo et Rey, côte à côté, armés de sabres lasers bleus face à l'Empereur. Kylo aurait dans ses mains le sabre bleu de sa mère Leia. On apprendra au début du film que la Générale a en effet suivi l'entraînement des Jedi avec son frère Luke, juste après les événements de l'épisode VI. Elle aurait depuis tout ce temps gardé son sabre laser, que Kylo récupère.



Cependant, cette photo ne veut pas forcément dire que Kylo va survivre. Il pourra très bien mourir face à l'Empereur, mais en se sacrifiant pour sauver Rey. Ainsi, l'ascension de Skywalker serait complète. Des ténèbres où il était avec Snoke, Kylo "monterait" vers la Lumière avec et grâce à Rey.

Il a un destin hors du commun, mais tragique

Le journaliste du média américain Inverse, persuadé que Kylo Ren est condamné à mourir, va plus loin dans sa réflexion. Contrairement à Rey et à Luke Skywalker, qui ont été tenté par le Côté Obscur, mais ont choisi la Lumière, Kylo est toujours déchiré. Mais, il veut aussi s'affranchir des schémas des précédentes trilogies. "Laisse le passé mourir", conseillait-il à Rey dans Les Derniers Jedi.

> Star Wars The Last Jedi / Let The Past Die Scene

J.J. Abrams a donc "carte blanche" pour continuer d'écrire l'histoire du fils de Leia et Han Solo, surtout proposer un méchant différent de Vador et de Snoke. Et on le sait, les "méchants" dans Star Wars ne survivent pas, même si certains peuvent changer.

Rédemption ou pas, il périra comme Dark Vador

Le pire ennemi de la saga Star Wars était Dark Vador. Il imposait la terreur sur la galaxie, détruisait des civilisations entières et étranglait par la Force ses sbires. Pourtant, il a connu la rédemption grâce aux actions et à la capacité de pardon de son fils, Luke Skywalker. C'est l'enseignement majeur de la première trilogie. Et pourtant Dark Vador est mort.



Star Wars a beau être une saga sur l'espoir et le pardon, Kylo Ren ne survivrait pas à sa rédemption, comme son grand-père. Si cette théorie est la bonne et que la photo mentionnée plus haut provient bien du film, Kylo/Ben Solo mourra en se sacrifiant pour sauver Rey, une personne qui l'aime. Comme Dark Vador l'a fait pour Luke. Et par la même occasion, le sacrifice de Kylo lui permettra, en quelque sorte, de se faire pardonner pour avoir tué son père.



En même temps, si Kylo meurt ainsi, l'épisode IX se terminerait beaucoup trop comme l’épisode VI. Et on se doute que J.J. Abrams n'a pas envie de réaliser une sorte de reboot du Retour du Jedi. Tout est donc encore possible.

Enfin, l'épisode IX achève la saga Skywalker

Il est peut-être encore difficile à l'envisager, mais Star Wars IX sera bien le dernier Star Wars avec les héritiers Skywalker. Leia et Kylo ont donc peu de chances de survivre. De toute façon, Luke est déjà mort (Mark Hamill l'a confirmé). Anakin est mort, Padmée aussi. Pourquoi en serait-il autrement pour Leia (qui sera dans le film grâce aux scènes non-utilisées des épisodes VII et VIII) et Kylo ? Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars VIII, rebat d'ailleurs les cartes de la saga et ancre ses personnages dans une nouvelle dimension, plus proche de la réalité. La lignée des Skywalker a donc laissé place à de nouveaux héros, des citoyens normaux de la galaxie, qui n'ont pas leur nom comme héritage : Rey, Finn, Poe Dameron. La mort de Kylo Ren paraît donc évidente pour clôturer l'histoire des Skywalker.