"Star Wars 9" : une première affiche du film dévoilée

La D23 Expo 2019 a révélé son lot de surprises. Parmi elles, une toute première affiche du tant attendu Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker, réalisé par J.J Abrams et qui sortira dans les salles de cinéma le 18 décembre prochain.

En attendant jusque-là, les fans ont donc pu apprécier ce premier avant-goût. Une affiche sur fond de voie lactée, mettant en scène une bataille au sabre laser entre les deux personnages clés de cette nouvelle trilogie : Rey et Kylo Ren sur un débris de vaisseau spatial. La scène est éclairée de part et d'autre par le bleu du sabre de Rey et le rouge de celui Kylo Ren.

On vous garde le plus important pour la fin : le portrait d'un troisième personnage envahit presque toute l'affiche en arrière plan. Ce n'est autre que l'Empereur Palpatine, Dark Sidious en personne, qui assiste à la scène.