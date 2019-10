publié le 03/10/2019 à 17:50

L'Ascension de Skywalker dévoile un nouveau personnage. Le site officiel de la saga intergalactique a publié une image de Babu Frik, un alien Anzellan, qui ferait le lien avec les yeux rouges de C-3PO, découverts dans le dernier trailer du film. On vous explique.

Comme le précise la description officielle de Babu Frik fait partie "des Spice Runners [marchands d'épices] de Kijimi". Vous avez pu la voir dans les précédentes bandes-annonces, c'est la planète enneigée, qui servirait de repaire à de nombreux voleurs de la galaxie. C'est aussi de là d’où serait originaire, Zorri Bliss (Keri Russel), une chasseuse de primes et nouvelle héroïne de la saga.

Quel lien avec C-3PO ? Babu Frik peut "reprogrammer ou modifier pratiquement n'importe quel droïde, quelles que soient les mesures de sécurité. Ainsi, ce petit personnage pourrait très bien bidouiller le droïde protocolaire qui aurait ensuite les yeux rouges. Comment et pourquoi ? Attention, la suite du papier contient de potentiels spoilers.

"Red C-3PO" dans le teaser de "Star Wars 9" Crédit : capture d'écran YouTube

Pourquoi C-3PO a-t-il les yeux rouges ?

La suite du papier est à prendre avec des pincettes, mais selon un utilisateur du forum Reddit, qui aurait eu accès aux grandes lignes du script de Star Wars 9, C-3PO va virer au rouge, car son programme va être complètement modifié.

La quête de la Résistance pour la dague autrefois détenue par Occhie, un seigneur Sith, les conduirait ensuite sur la planète Kijimi. C'est là que se trouverait Zorri Bliss qui emmènerait la petite troupe à une créature [Babu Frik donc], capable de décrypter le langage Sith de la dague. Mais, pour y parvenir, C-3PO doit se sacrifier : en acceptant de lire le programme Sith, sa mémoire sera complètement effacée et ses yeux deviendraient donc rouges. C-3PO ne serait donc plus jamais le même et aurait tout oublié de ses précédentes aventures.