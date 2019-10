Star Wars: THE RISE OF SKYWALKER | SuperCut Trailer

publié le 30/10/2019 à 11:23

C'est une vidéo que les fans de Star Wars vont probablement se passer en boucle. La chaîne YouTube Science vs Cinema a compilé les trois bandes-annonces de l'épisode IX, pour un très long trailer intergalactique.

L'Ascension de Skywalker continue de dévoiler certains de ses secrets avec ce "Super Cut" qui devrait suivre la trame du scénario. On démarre ainsi sur la planète "jungle" où Rey suit son entraînement de Jedi. On décolle ensuite sur la planète désertique de Pasaana, où Rey, Finn et Poe Dameron sont en mission pour la Résistance. Selon une potentielle fuite du scénario, c'est sur cette planète que Lando Calrissian habite depuis les événements du Retour du Jedi (épisode VI).

Après le désert, place à la glace avec les images de la bande-annonce finale sur la "planète des icebergs". Il s'agirait d'Exodul, une planète des Régions Inconnues, où se trouve l'Empereur, attendant patiemment qu'on vienne le chercher. Arrivent ensuite les images où Kylo Ren et Rey combattent sur les vestiges de l'Étoile de la Mort et où la flotte impériale et les vaisseaux de la résistance offrent une bataille spectaculaire.