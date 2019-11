"Star Wars, épisode IX" est "plus audacieux" que "Star Wars VII", selon J.J. Abrams

publié le 13/11/2019 à 04:03

Faut-il encore donner des arguments pour que les fans foncent voir L'Ascension de Skywalker ? J.J. Abrams de son côté poursuit sa campagne, comme on peut le lire dans son entretien pour le magazine américain Total Film.

Réaliser le film qui clôture la saga Star Wars doit être un sacré défi pour un réalisateur, sans parler de la pression. Cependant, J.J. Abrams, à qui l'on doit Le Réveil de la Force (épisode VII), confie qu'il a pris plus de risques et une certaine liberté pour cet épisode IX.

"Pour celui-ci [épisode IX], j'ai approché le projet de manière plus libre. Dans l’épisode VII, je suivais un type d’approche qui me paraissait juste pour Star Wars. Il s’agissait de trouver un langage visuel, tourner sur les lieux et faire des choses pratiques autant que possible", démarre le réalisateur dans l'entretien rapporté par IndieWire.

Une fin de saga singulière ?

"Et nous continuons cela dans l’épisode IX, mais je me suis aussi retrouvé en train de faire des choses que je n'aurais peut-être pas osé faire sur l’épisode VII", conclut J.J. Abrams. Les fans devront patienter jusqu'au 18 décembre 2019 pour découvrir quelle fin le réalisateur a trouvé à la saga intergalactique. Pour le moment, on comprend que l'épisode IX est un hommage aux épisodes V, V et VI avec le retour de l'Empereur, les débris de l’Étoile de la Mort, et les dernières apparitions de Leia, Luke et Lando.