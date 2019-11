"Star Wars, épisode IX" : on connaît la durée exacte de "L'Ascension de Skywalker"

publié le 26/11/2019 à 20:02

Star Wars IX ne sera finalement pas le film le plus long de la saga créée par George Lucas. Au départ, les premières informations indiquaient que L'Ascension de Skywalker durerait 155 minutes, soit 2h32. Mais, après le montage final, le film durera moins que ce qui a été annoncé.

J.J. Abrams a révélé la durée exacte du long-métrage au micro de l'émission du média américain EW, après avoir terminé le montage. Star Wars IX fera "je crois 2h21 minutes", indique le réalisateur. Ce qui veut dire que L'Ascension de Skywalker est le deuxième film le plus long de la saga intergalactique après Les Derniers Jedi (épisode VII) qui fait 152 minutes. Pour comparer, Un nouvel espoir (épisode IV) dure 121 minutes et La Revanche des Sith (épisode III) 140 minutes.

Sachez que si vous aviez envie de vous faire un marathon Star Wars pour conclure ce grand cycle de science-fiction cela vous prendra 22 heures et 25 minutes pour voir tous les longs-métrages, y compris les spin-off Rogue One et Solo.