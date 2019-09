Snoke et Palpatine dans "Les Dernies Jedi" et "Le Retour du Jedi"

Le Suprême Leader Snoke est l'une des grands énigmes de cette nouvelle saga Star Wars. Dévoilé en tant que grand méchant de l'épisode 7, on le voit se faire trancher au sabre laser par son apprenti Kylo Ren dans l'épisode 8 sans qu'il ne se doute rien. Envolées toutes les théories sur la véritable identité de Snoke, son lien avec les Sith ou encore ses pouvoirs.

Et pourtant, le numéro Supreme Leader Snoke (sorti le 11 septembre 2019 aux États-Unis) de la série de comics Age of Resistance, révèle enfin des informations cruciales. Attention, la suite contient des spoilers.

Se déroulant avant les événements du Réveil de la Force, Age of Resistance : Supreme Leader Snoke devrait réjouir les fans de la saga intergalactique. Grâce aux premières planches dévoilées par le site officiel de Star Wars, on découvre que Snoke a formé Kylo Ren au Côté Obscur sur la planète Dagobah. C'est là que, des années auparavant, Yoda s'était réfugié après le massacre des Jedi de La Revanche des Sith (épisode 3) et où Luke a poursuivi et achevé sa formation Jedi dans les épisodes 5 et 6. D'ailleurs, Kylo Ren se rend lui aussi dans la Grotte du Mal et y affronte son oncle, animé d'une rage et d'une haine destructrices.

Comme Palpatine, Snoke veut Luke Skywalker

On ignore encore qui a formé Snoke au Côté Obscur, mais ce devrait être un Sith qui a côtoyé l'Empereur. En effet, le Suprême Leader est au courant de l'existence de la planète Dagobah, située aux confins de la galaxie et de la Grotte du Mal, remplie de la Force du Côté Obscur. Plus encore, une réplique de Snoke dans le comics fera tilter les fans de Star Wars. Lorsqu'il déclare à Kylo Ren, qui s'apprête à entrer dans la Grotte du Mal : "Si j'avais ton oncle à mes côtés à ta place, je régnerais depuis bien longtemps sur la galaxie".

Une pique pour aiguiser la colère et la haine de son jeune apprenti, mais aussi la révélation d'un but identique à celui de l'Empereur des années auparavant. En effet, dans Le Retour du Jedi, sentant que Luke Skywalker est bien plus fort que son père, L'Empereur cherche à le manipuler pour lui faire rejoindre le Côté Obscur dans le but de régner sur la galaxie et de tuer, par la même occasion, son vieil apprenti Dark Vador. Luke refuse et la suite vous la connaissez : Vador revient dans la Lumière, sauve son fils et supprime, du moins on le pensait, Palpatine.



Snoke était-il un clone de Palpatine ?

C'est une théorie populaire chez les fans. Avant d'affronter Luke Skywalker dans Le Retour du Jedi, l'Empereur aurait pris ses dispositions pour assurer son noir dessein s'il venait à mourir. Il aurait ainsi créé Snoke, par la Force, qui serait alors son "clone". C'est pour cela que Snoke montre qu'il est intéressé par Luke. Comme l'Empereur, il a compris que le fils d'Anakin Skywalker est bien plus puissant que ne le sera jamais son père et son neveu Kylo Ren. Reste maintenant à savoir si Snoke sera aussi de retour, d'une certaine manière puisque son corps a été découpé au sabre laser, dans L'Ascension de Skywalker au côté de l'Empereur, son "créateur" ou son ancien Maître Sith.