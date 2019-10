publié le 22/10/2019 à 04:25

C'était la vidéo la plus attendue de la semaine et elle ne risque pas de décevoir les fans. Pendant la diffusion de l'émission Monday Night Football sur la chaîne ESPN, qui appartient à Disney, Disney et Lucasfilm ont dégainé la bande-annonce finale de Star Wars IX.

L'Ascension de Skywalker réserve encore de sacrées surprises avant sa sortie dans les salles le 18 décembre 2019. Réalisé par J.J. Abrams, il achèvera la saga Skywalker au cinéma, démarrée avec Un nouvel espoir (épisode IV) en 1977 et permettra à Palpatine de faire son grand retour. Reste encore à savoir comment l'Empereur expliquera qu'il a survécu, des décennies après avoir jeté dans le vide de l'espace par Dark Vador dans Le Retour du Jedi (épisode VI).

Cet épisode devrait faire pleurer les fans de toutes générations, avant les futures nouvelles sagas qui se dérouleront dans une galaxie très très lointaine, encore jamais explorée au cinéma.