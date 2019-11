Star Wars: The Rise of Skywalker | “End” TV Spot

publié le 20/11/2019 à 12:45

31 secondes. C'est la durée du nouveau teaser de L'Ascension de Skywalker, diffusé à la surprise générale ce 20 novembre 2019. Vous pensez que vous n'aurez pas de nouvelles informations ? Détrompez-vous, End (Fin), le nom de ce spot TV possède des images à vous donner des frissons.

Si la vidéo démarre par le moment déchirant, où C-3PO fait ses adieux à ses amis, elle se poursuit avec l'arrivée du Faucon Millenium sur une planète désertique, orangée. Il s'agit de Pasaana, une nouvelle planète où vont se rendre Poe, Rey, Finn, Chewbacca, R2-D2, BB-8 et le nouveau venu dans la famille des droïdes : D-O. C'est là que nous avons pu voir les scènes de fêtes colorées dans les précédents trailers. Selon les potentielles fuites du scénario, notre groupe de la Résistance s'y rendrait pour rencontrer un informateur de Leia qui les aidera dans leur quête. Il s'agirait de Lando Calrissian. On voit aussi une séquence où Rey tire au blaster sur des Stormtroopers qui les poursuivent.

Dans la scène suivante, Rey se trouve face au masque brûlé de Dark Vador, armée de son bâton. L'héroïne se trouverait donc à bord du vaisseau de Kylo Ren, à moins qu'elle n'y soit pas réellement physiquement. Ce pourrait être une nouvelle connexion de la Force entre les deux personnages, qui leur permet de se trouver dans un même endroit, malgré la distance physique.

Rey face au masque carbonisé de Dark Vador Crédit : capture d'écran YouTube

Le rire de l'Empereur retenti

"Affronter la peur est la destinée d'un Jedi. Ta destinée", explique Luke Skywalker en voix-off en accompagnant des images de Rey face à Kylo Ren. Sabres en main, les deux héros se font face dans une ruelle enneigée, qui serait sur la planète Kijmi. C'est une planète enneigée connue pour abriter le Quartier des Voleurs, un endroit comme Mos Eisley sur Tatooine qui sert de repaire à tous les bandits de la galaxie. Les fans ont ensuite un gros zoom sur le masque de Kylo Ren, fendu de part et d'autres par des trilles rouges.

Dans un autre aperçu, le Faucon Millenium parvient à s'échapper de la base du Premier Ordre. Les Stormtroopers sont balayés par le souffle des propulseurs du vaisseau, tandis que Kylo Ren essaye de garder l'équilibre. Rey effectue un saut gigantesque, grâce à la Force, pour rejoindre Finn, qui lui tend la main depuis l'arrière du vaisseau.

Le trailer se finit avec la voix de Finn : "Nous sommes tous dans cette situation, jusqu'à la fin", sur des images de Rey face à l'Empereur, dont on entend le rire, la bataille finale opposant la Résistance aux forces impériales et du Premier Ordre, puis de Rey et Kylo Ren en duel au sabre laser.