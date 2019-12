Star Wars The Rise of Skywalker "Sith Dagger" TV Spot (NEW FOOTAGE)

publié le 05/12/2019 à 13:05

Alors que le script de L'Ascension de Skywalker semble avoir fuité il y a quelques mois sur les réseaux et autres forums de fans, une nouvelle vidéo dévoilerait un autre élément-clef de l'intrigue. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.

Diffusée sur la chaîne YouTube Disney Experience, le nouveau spot TV de l'épisode IX est intitulé Sith Dagguer. Les images sont à prendre avec des pincettes, car cette chaîne n'est pas officiellement liée à Disney et Lucasfilm, il pourrait donc s'agir d'un montage. Cependant, elle confirme une fuite du scénario : Rey, Finn et Poe auront pour mission de retrouver une dague Sith, clef pour détruire définitivement le Premier Ordre et sauver la galaxie.

Dans l'extrait en question, diffusé le 4 décembre 2019, on y voit Rey avec cette fameuse dague, entourée de Finn et Poe sur la planète où se trouvent les débris de l’Étoile de la Mort. Les autres séquences se déroulent sur la "planète jungle", où Rey poursuit son entraînement Jedi grâce à Leia, puis dans le hangar de la Résistance où Finn et Poe encouragent les troupes avant le combat.

La voix de l'Empereur, entendue dans un précédent teaser, retentit : "Que la bataille finale commence", ce qui prouverait que cette vidéo a bel et bien des extraits officiels de l'épisode IX.

Quelle est cette dague ?

Selon les fuites du scénario de John Boyega, Kylo Ren serait à la recherche d'un objet, appelé "wayfinder" dans le texte du forum Reddit, qui serait une dague et aurait le pouvoir Obscur de Snoke. Une dague qu'on apercevrait dans l'image ci-dessous, du trailer final, dans la main droite de Rey. C'est avec cette dague qu'elle détruirait ce qui ressemble à la statue de Dark Vador.

Rey et Kylo Ren dans la bande-annonce finale de "Star Wars IX" Crédit : capture d'écran YouTube

Il parcourait toute la galaxie pour retrouver cette dague, avec l'armée du Premier Ordre, au grand dam des généraux Hux et Pryde (nouveau personnage incarné par Richard E. Grant.). Kylo Ren et son armée arriveraient sur la planète enneigée [que l'on voit dans le trailer de la D23] dans les Régions Inconnues. Il massacrerait une partie de la population pour arriver devant un Oracle. Cette créature, ressemblerait à un énorme parasite, et remettrait à Kylo Ren une sorte de "GPS", qui le guiderait par la suite à Palpatine.



La quête de la Résistance pour la dague autrefois détenue par le Seigneur Sith Occhie les conduirait ensuite sur la planète Kijimi, déjà aperçue dans les trailers. C'est là que se trouverait Zorri Bliss qui emmènerait la petite troupe à une créature, capable de décrypter le langage Sith de la dague.



Mais, pour y parvenir, C-3PO doit se sacrifier : en acceptant de lire le programme Sith, sa mémoire serait complètement effacée et ses yeux deviendraient donc rouges. C-3PO ne serait donc plus jamais le même et aurait tout oublié de ses précédentes aventures. Information confirmée dans le trailer final, où il fait ses adieux à ses amis.

"Red C-3PO" dans le teaser de "Star Wars 9" Crédit : capture d'écran YouTube

Une autre connexion entre les Forces de Rey et Kylo Ren permettrait de découvrir que le Sith Occhie aurait été envoyé pour assassiner les parents de Rey, sur Jakku. Ne trouvant pas la fillette, il aurait enterré ses parents dans la fosse commune, comme l'a révélé Kylo Ren dans Les Derniers Jedi. Et dans la vision de Rey dans Star Wars VII, le vaisseau qui s'éloigne alors qu'elle hurle enfant, serait en réalité celui d'Occhie.