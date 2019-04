publié le 14/04/2019 à 16:11

Star Wars 9 nous permettra de retrouver Rey, Finn, Leia, mais aussi de rencontrer de nouveaux personnages. Il y a quelques mois, les fans apprenaient que les actrices Keri Russel (The Americans, Mission Impossible 3) et Naomi Ackie (The Young Lady) rejoignaient le casting de The Rise of Skywalker.



Lors du panel consacré à cet épisode 9 de la Star Wars Celebration 2019, on a enfin pu découvrir une première image de l'héroïne incarnée par Naomi Ackie. Elle se prénomme Jannah. Sur l'image, l'héroïne porte une tenue qui ressemble à celle portée par les rebelles dans les précédents films Star Wars. Ce n'est en aucun cas un uniforme du Premier Ordre.

D'ailleurs, Naomi Ackie a expliqué : "Le groupe original [Finn, Poe, Rey] vont réaliser un voyage épique ensemble, et je suis si excitée que Jannah les croise". Une déclaration qui nous montrerait que Jannah n'est pas une ennemie, mais une alliée des rebelles.

Jannah est-elle la fille de Lando ?

Sur la photo dévoilée, Jannah porte aussi une cape dorée et des accessoires bleus. Deux couleurs qui rappellent le costume d'un autre personnage de Star Wars : Lando Calrissian (Billy Dee Williams). Coïncidence ? Sur la scène de la Star Wars Celebration, l'animateur Stephen Colbert a d'ailleurs demandé à l'actrice si son personnage est bien la fille de Lando, comme l'affirme une rumeur de quelques mois. "Lando est un homme charmant. Il pourrait en avoir des enfants dans toute la galaxie. C'est tout ce je peux vous dire", a répondu Naomi Ackie en s'esclaffant.