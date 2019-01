publié le 02/01/2019 à 09:00

Cette année au cinéma, les grands temps forts seront certainement à chercher du côté de la pop-culture. En effet, de très grands noms sont attendus comme Captain Marvel, la suite des aventures des Avengers de Marvel avec le film End Game ou encore la fin de la nouvelle trilogie Star Wars avec le très attendu épisode IX.



Disney va aussi rester dans son ADN historique avec une triple résurrection en 2019 puisque Dumbo, Aladdin et Le Roi Lion vont avoir droit à leur traitement live-action. Et c'est sans compter sur les suites comme celles, très attendues, de Toy Story ou encore La Reine des neiges.

Mais cette année ne sera pas simplement celle des blockbusters spectaculaires. De nombreux drames, biopics, thriller et comédies devraient vous changer les idées en 2019 dans les salles obscures. La rédaction de RTL.fr a rassemblé pour vous, les films à surveiller de près pour cette nouvelle année.

Janvier

The Upside - 11 janvier aux États-Unis / prochainement

Vous vous souvenez d'Intouchables ? Eh bien voici la version américaine de notre grand succès national. Pour plaire au public américain, il fallait bien plus qu'un bon sous-titrage ou un doublage en anglais de qualité. Kevin Hart reprend le rôle d'Omar Sy, Bryan Cranston celui de François Cluzet et Nicole Kidman se glissera dans celui d'Audrey Fleurot. La copie sera-t-elle supérieure à l'originale ?



Glass - 16 janvier

Le réalisateur M. Night Shyamalan réunit ses trois héros emblématiques : Elijah Price, alias M. Glass (Samuel L. Jackson d'Incassable), David Dunn (Bruce Willis, d'Incassable) et Kevin Wendell Crumb (James McAvoy de Split), tous les trois enfermés dans un asile psychiatrique. Au programme, supers-pouvoirs, violence, thriller et action.



Le tout avec un trio d'acteurs dont les talents n'ont plus besoin d'être présentés. Elijah Price va réveiller la Bête qui sommeille en Kevin (qui possède 24 personnalités différentes) afin de s'échapper de l'asile. Tout ça au nez et à la barbe de la psychiatre Ellie Staple (Sarah Paulson), qui soumet d'ailleurs ses patients à d'étranges expériences.

Colette - 16 janvier

Keira Knightley s'empare de l'une des plumes les plus célèbres de la littérature française : Colette. Avant de devenir l'auteure célèbre d'aujourd'hui, la jeune femme vivait dans l'ombre de son mari. C'est le récit de ces débuts et de son émancipation que va explorer ce film du réalisateur Wash Westmoreland (Still Alice). Il faudra simplement s'habituer à voir et entendre la France du début du XXème siècle en anglais.



Ralph 2.0 - 23 janvierSix ans après leurs premières aventures, Ralph et Vanellope ne sont pas au bout de leurs surprises. Alors que les deux amis sont à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le duo se retrouve dans l'immense monde d'Internet. C'est là qu'ils rencontreront tous les personnages de la pop culture : des princesses Disney, aux Stormtroopers de Star Wars, sans oublier les héros cultes de jeux vidéo. Selon la rumeur, Stan Lee, le co-créateur des héros et héroïnes Marvel, y fera même une apparition.

Serenity - 25 janvier aux États-Unis / prochainement

Matthew McConaughey et Anne Hathaway sont à l'affiche de ce film noir où ils jouent des ex-époux. Elle, maltraitée par son nouveau mari, demande à son ancien compagnon de tuer l'homme violent en le jetant dans une eau pleine de requins pendant une sortie en bateau. Le plan va-t-il se dérouler comme prévu ?



Qu'est ce qu'on a encore fait au Bon Dieu - 30 janvier

Christian Clavier et Chantal Lauby reprennent leurs rôles de Claude et Marie Verneuil pour la suite de la comédie signée Philippe de Chauveron.

Février

Alita : Battle Angel - 13 févrierJames Cameron (Avatar, Titanic, Terminator) produit ici un film spectaculaire dans un monde futuriste qui vous en mettra plein la vue. Alita, jeune cyborg adoptée par le Docteur Dyson (Christoph Waltz) n'a aucun souvenir de son passé. Mais, lorsque des forces obscures s'attaquent à son entourent, Alita découvre qu'elle une guerrière unique, convoitée par ces puissants ennemis. Elle devra affronter son destin dans une arène, où ses forces seront mises à rude épreuve.



Mary Stuart, reine d'Écosse - 27 février

Saoirse Ronan (Lady Bird) et Margot Robbie (Moi, Tonya), deux de nouveaux visages d'Hollywood, s'affrontent dans ce récit historique souvent traité dans la littérature et au cinéma : la confrontation entre Mary Stuart, reine de l'Écosse catholique et sa cousine née du second lit d'henry VIII, Elizabeth I, la protestante. Diplomatie, politique, intrigue et rivalité émaillent cette relation très romanesque.

Mars

Chaos Walking - 1er mars aux États-Unis / prochainement

Le casting de ce film devrait attirer de nombreux spectateurs : Tom Holland (notre nouveau Spider-man), Daisy Ridley (héroïne de la nouvelle trilogie Star Wars), Mads Mikkelsen, Nick Jonas... sont à l'affiche de cette adaptation de la trilogie Le Chaos en marche de Patrick Ness. Science-fiction, extraterrestres, ambiance post-apocalyptique, mensonges... seront au programme de ce film du réalisateur de Mr & Mrs Smith et Edge of Tomorrow, Doug Liman.



Captain Marvel - 6 marsLa plus puissante des Avengers, incarnée par Brie Larson, arrive enfin au cinéma. Annoncée dans la scène post-générique d'Avengers : Infintiy War après la Décimation de Thanos, Captain Marvel nous dévoilera d'abord ses origines avant de voler à la rescousse des Avengers dans Endgame. Elle est la première héroïne à avoir droit à son film solo, plus trois ans après Wonder Woman chez DC Comics. Entre scènes d'action intenses, pouvoirs phénoménaux et les retours de Nick Fury et de l'agent Coulson, Captain Marvel s'apprête à secouer et changer le MCU.

Ma Vie avec John F. Donovan - 13 mars 2019

Pour les besoins de The Life and Death of John F. Donovan, Xavier Dolan a parfaitement su s'entourer. Le personnage principal est incarné par Kit Harington, le fameux Jon Snow de Game of Thrones. À ses côtés, on retrouve d'immenses acteurs tels que Susan Sarandon, mondialement connue pour son rôle dans Thelma & Louise, Natalie Portman, Michael Gambon, qui jouait Dumbledore dans Harry Potter et le jeune Jacob Tremblay qui avait ému le grand public avec sa prestation dans le film Room.



Us - 20 mars

Un nouveau film d'horreur très original pour le réalisateur et scénariste du brillant Get Out. Lupita Nyong'o, Elizabeth Moss et Winston Duke sont à l'affiche. Le concept est simple mais efficace : une famille est agressée la nuit par de mystérieux doubles qui anticipent chacun de leurs mouvements.



Bernadette a disparu - 22 mars

La toujours impeccable Cate Blanchett est une mère de famille prénommée Bernadette. Elle vit une vie de famille équilibrée dans une banlieue confortable quand un jour elle décide de prendre la fuite laissant sa famille, ses amis et son voisinage dans le chaos le plus total.



Dumbo - 27 mars

L'esprit sombre et fantastique de Tim Burton s'attaque à un monument du cinéma d'animation : Dumbo de Disney. Dumbo n'est que le nouveau venu dans le grand phénomène qui incite le mastodonte américain à recréer des versions live-action de ses œuvres animées les plus célèbres. Après Le Livre de la Jungle, Cendrillon ou encore La Belle est la Bête, c'est au tour de l'éléphant aux grandes oreilles et de son cirque merveilleux et inquiétant de briller sur grand écran.



Tim Burton s'est entouré de grands noms d'Hollywood pour enrichir sa galerie de personnages : Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito ou encore Eva Green (qui jouait pour le réalisateur dans son dernier long métrage Miss Peregrine et les Enfants particuliers) seront de la partie.

Boy Erased - 27 mars

Le réalisateur Joel Edgerton aborde le très difficile thème des thérapies de conversion des homosexuels aux États-Unis à travers l'histoire vraie de Jared, fils d'un pasteur oscillant entre souffrance, doute et peur de l'exclusion. Le jeune homme est joué par Lucas Hedges, ses parents par le duo de choc Nicole kidman et Russell Crowe. Le réalisateur Xavier Dolan et le chanteur Troye Sivan feront aussi des apparitions dans des rôles secondaires.

Avril

Shazam ! - 3 avril 2019

Contrairement à ce que vous pourriez penser, les pouvoirs de Shazam (Zachary Levi) ne lui permettent pas de reconnaître n'importe quelle musique, mais d'être un super-héros quasi indestructible. Ses 6 aptitudes exceptionnelles lui viennent en réalité des grandes figures de l'Antiquité : Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille, Mercure. Réalisé par David F. Sandberg (Annabelle 2 : La création du mal), le film dévoilera les origines de ce personnage né dans les comics en 1940. Et comme l'a révélé une photo d'Entertainment Weekly, le film se déroulera dans la continuité des événements de Batman V Superman et Justice League...



Avengers : Endgame - 24 avril 2019

N'y allons par quatre chemins : c'est LE film le plus attendu de 2019. La suite d'Avengers : Infinity War où les trois quarts des héros et héroïnes Marvel disparaissent en poussières, après le claquement de doigt de Thanos. Une fin choquante, que personne n'avait vu venir. Dans Avengers : Endgame, les survivants (dont Iron Man perdu dans l'espace et Ant-Man miraculeusement sorti du Royaume Quantique) devront tout faire pour ressusciter leurs compagnons et abattre définitivement Thanos. À moins qu'une autre menace ne surgisse...

Mai

Pokémon : Détective Pikachu - 8 mai 2019

Le plus célèbre, et le plus mignon, des Pokémon arrive sur grand écran. Adapté du jeu vidéo éponyme sorti début 2018 sur 3DS, il raconte l'histoire Tim (Justice Smith), un jeune homme de 21 ans qui enquête pour retrouver son père, un certain Harry Goodman, mystérieusement disparu. Pour cela, il sera aidé par le détective Pikachu (doublé par Ryan Reynolds, aka Deadpool), un ancien proche de son paternel. Leur aventure s'annonce riche en rebondissements puisque le duo va devoir affronter de nombreux autres Pokémon dont Dracaufeu, Bulbizarre et autres Rondoudou.



Hellboy - 8 mai 2019

Le prince des enfers prépare son retour, mais il faudra s'armer de patience. Initialement prévu pour janvier 2019, Hellboy sortira le 8 mai 2019 dans les salles obscures. Adapté d'un célèbre comics américain, il ne s'agira pas d'une suite des deux longs-métrages de Guillermo del Toro, sortis en 2004 et 2008, mais un reboot. C'est désormais David Harbour qui se chargera d'incarner le personnage issu tout droit des enfers.Dans cette nouvelle aventure, "le garçon des Enfers" va devoir affronter la Blood Queen (Milla Jovovich). Cette puissante magicienne cherche à détruire l'humanité à grands renforts de sorts, tandis que l'anti-héros doté de cornes essaye d'aller contre son destin : mettre fin au monde.



What Men Want - 15 mai

Inversons les genres de la comédie What Women Want avec Mel Gibson mais gardons le concept. Taraji P. Henson travaille dans une agence sportive mais elle est confrontée au plafond de verre de son milieu très sexiste. Grâce çà une chute et une mystérieuse tisane elle est capable d'entendre les pensées des hommes. L'heure de la vengeance a sonné.





Ad Astra - 22 mai

Un ingénieur autiste part à la recherche de son père, perdu dans l'espace vingt ans après son départ pour Neptune. James Gray (The Lost City of Z, The Immigrant) rassemble pour cette aventure spatiale : Brad Pitt, Tommy Lee Jones et Ruth Negga.

Aladdin - 22 mai

Le film, adaptation en prises de vues réelles du dessin animé de 1992, est d'après les premières images, comme dans le film culte : la musique, le désert d'Agrabah, le palais du Sultan, la Caverne aux Merveilles, Iago et bien évidemment Aladdin (Mena Massoud). Il faudra encore patienter avant d'avoir les images de la princesse Jasmine (Naomi Scott), du Génie (Will Smith), le Sultan (Navid Negahban) et de Jafar (Marwan Kenzari).



Rocketman - 29 mai

Vous reprendrez bien un peu de biopic musical ? Après le succès Bohemian Rhapsody en 2018, c'est à la carrière de l'autre immense star britannique de la chanson d'avoir droit à son film : Elton John. C'est le très british Taron Egerton (que le chanteur a rencontré lors du tournage de Kingsman 2) qui tiendra le rôle du jeune artiste. Il est rejoint par Jamie Bell (Billy Elliot), Richard Madden (Bodyguard, Game of Thrones) et Bryce Dallas Howard (Jurassic World).

Juin

Dark Phoenix - 7 juin aux États-UnisRepoussé plusieurs fois par la Fox, Dark Phoenix est pour le moment maintenu pour juin 2019. Il se déroulera 10 ans après les événements d'X-Men : Apocalypse. Menée par le Professeur X (James McAvoy), l'équipe des jeunes mutants (Jean Grey, Cyclope, ou encore le Fauve) seront envoyés dans l'espace pour mener une mission de sauvetage. Mais, une éruption solaire va frapper le X-Jet et réveiller en Jean Grey, une force avide de pouvoirs qu'elle ne peut contrôler : le Phoenix. Morts, guerre, pouvoirs phénoménaux, arrivée d'une nouvelle ennemie, voyage dans l'espace... Dark Phoenix promet des moments forts et une tension dramatique.



Men In Black : International - 12 juin

Les agents du MIB reprennent du service. C'est Chris Hemsworth, Tessa Thompson etLiam Neeson qui vont enchaîner les blagues et les scènes d'action dans des décors chargés en extraterrestres de toutes sortes.

Toy Story 4 - 26 juin

Nos jouets préférés sont de retour. Woody, Buzz l'Éclair et tous leurs compagnons vont se retrouver pour une nouvelle aventure. L'arrivée du jouet Forky - le nouveau personnage du long-métrage animé - sera le point de départ de cette aventure qui promet, d'après Tom Hanks, d'être "la plus bouleversant"e de la franchise.

Juillet

Spider-Man : Far From Home - 10 juillet 2019

Il a beau avoir été réduit en poussières par Thanos dans Avengers : Infinity War, Peter Parker sera bel et bien de retour au cinéma. laisse de côté son costume pour un voyage scolaire à Venise, en Italie. Mais Nick Fury le contacte pour une nouvelle mission, comme le révèle le descriptif de la bande-annonce sur Reddit. Et si certains pensaient que Spider-Man affronterait Mystério dans Spider-Man : Far From Home, le réalisateur Jon Watts réserve une sacrée surprise.



Le Roi Lion - 17 juillet

Disney multiplie les grosses sorties avec le troisième live-action de l'année directement inspiré par ses anciens dessins animés. La chanteuse Beyoncé est à l'affiche de ce nouveau Roi Lion. Elle donne sa voix à Nala, l'amie d'enfance du lion Simba. La superstar est accompagnée de Keegan-Michael Key (Pourquoi Lui?, Storks) dans le rôle de la hyène Kamari. Donald Glover (révélé par la série Community) joue Simba ; James Earl Jones reprend son rôle dans le film d'animation en tant que Mufasa et Chiwetel Ejiofor sera Scar (en lieu et place de Jeremy Irons).

Août

X-Men : Les Nouveaux Mutants - 2 août 2019 (États-Unis)

C'est comme si les mutants se trouvaient dans une ambiance digne de Conjuring. Dans ce film, dont la date a été repoussée par la Fox, les adolescents aux pouvoirs extraordinaires sont dans une sorte de pensionnat, en réalité "une maison hantée". Pas de costume, ni de super-méchants pour le moment, mais des visions cauchemardesques où des visages hurlants sortent des murs, sans oublier des images avec des litres de sang.Tout cela, sous l’œil de la docteure Cecilia Reyes, connue des lecteurs de comics X-Men.



Once Upon A Time In Hollywood - 14 août

Le nouveau long-métrage signé Quentin Tarantino sera consacré aux meurtres commis par la "Famille" de Charles Manson dans les années 60, et notamment celui de Sharon Tate, alors épouse de Roman Polanksi. Casting cinq étoiles : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Damian Lewis, Dakota Fanning, Kurt Russel...

Septembre

Downton Abbey - 25 septembre

Après 6 saisons à la télévision, sur ITV1 dans le Royaume-Uni et sur TMC, HD1, TV Breizh et Netflix en France, Downton Abbey va connaître une conclusion sous la forme d'un long-métrage. Un exploit rare dans le monde des séries et un changement de format toujours épineux. Les aventures des personnages de la série qui ont pu se développer pendant près de six saisons devront être aussi profonds et efficaces en moins de deux heures. Convaincre les fans de longue date et donner envie aux profanes ne sera pas une mince affaire. Mais tous les acteurs seront là, y compris l'irremplaçable Maggie Smith. Une garantie appréciable.

Octobre

Joker - 4 octobre 2019

Oubliez Jared Leto dans Suicide Squad. Un nouveau Joker s'apprête à terroriser les salles obscures. Plus sombre, plus machiavélique, ce film réalisé par Todd Phillips (la trilogie Very Bad Trip) sera centré sur les origines du plus grand psychopathe de Gotham avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre. Le tout dans une veine plus "sombre" que tout ce que vous avez pu voir sur le Joker auparavant et dans le Gotham des années 80. "C'est une exploration d'un homme méprisé par la société, qui n'est pas seulement une étude de caractère", a expliqué dans Variety Scott Silver, qui a co-écrit le scénario avec Todd Phillips.

Novembre

La Reine des neiges 2 - 20 novembre



"Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais. Et me voilà ! Oui, je suis là ! Libérée, délivrée, le froid est pour moi, le prix de la liberté..." C'est bon ? Vous l'avez de nouveau en tête ? Car Disney va avoir pour lourde mission de faire encore mieux que ce succès considérable de 2013.





Terminator 6 - 20 novembre 2019

Ce sixième film fera abstraction des trois précédents volets pour se situer directement après Le Jugement dernier, le long-métrage où le Terminator est un gentil qui doit protéger John Connor, le fils de Sarah et futur leader de la révolution des hommes contre les machines. Au casting : les retours attendus de Linda Hamilton (Sarah Connor), Arnold Schwarzenegger (Terminator) et l'apparitions de nouvelles héroïnes : Mackenzie Davis incarnera Grace qui aura le rôle-clef de l'intrigue, Natalia Reyes devrait travailler dans l'entreprise liée aux Terminator.



The Goldfinch - 20 novembre

Adaptation du best-seller Le Chardonneret de Donna Tartt. Theo Decker n'a que 13 ans quand sa mère est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie va bouleverser sa vie : passant de la détresse à la culpabilité, il se reconstruit peu à peu et découvre même l'amour. Au casting : Ansel Elgot (Divergente, Nos Étoiles Contraires) et Nicole Kidman.

Décembre

Star Wars IX - 18 décembre 2019La clôture de la nouvelle saga Star Wars démarrée en 2015 avec Le Réveil de la Force (Star Wars 7) est attendue de pied ferme par les fans. Pour le moment, on ignore tout de l'intrigue de cet épisode réalisé par J.J. Abrams. Nombreuses sont les rumeurs annonçant le retour du Suprême Leader Snoke et un twist surprenant sur les véritables parents de Rey. Dans tous les cas, les fans retrouveront Leia grâce aux images non-utilisées de Carrie Fisher dans les épisodes 7 et 8, ainsi que Lando Calrissian (Billy Dee Williams), dont la dernière apparition remonte au Retour du Jedi (épisode 6).