publié le 15/11/2018 à 13:11

Avengers : Infintiy War continue encore de nous surprendre. Presque un an après sa sortie, le Marvel de tous les records (et à la fin traumatisante) vient de dévoiler un nouveau secret. En effet, on sait enfin pourquoi Nick Fury a mis autant de temps à contacter Captain Marvel, la seule héroïne capable de détruire Thanos.



C'est l'auteur Will Corona Pilgrim de Captain Marvel Prelude #1, en marge de la sortie du film Captain Marvel (8 mars 2019) qui a mis fin à ce suspense, lors d'un entretien pour le site officiel de Marvel. "Carol est votre plus grande arme et Fury n'a jamais gaspillé une arme secrète d'une telle puissance. S'il passe cet appel [dans la scène post-générique d'Avengers : Infinity War] après tout ce temps, et tout ce qu'il a vécu avec les Avengers, c'est qu'il voit vraiment que Captain Marvel est leur dernière chance".

Il aura donc fallu attendre que la moitié de l'univers s'évapore en fumée, et non que les Chitauris attaquent New-York (Avengers) ou que la Sokovie soit détruite (Avengers 2 : l’Ère d'Ultron), pour que Nick Fury décide d'appeler à la rescousse la plus puissante des Avengers.