publié le 13/11/2018 à 09:16

La communauté Marvel est en deuil. Le 12 novembre 2018, fans, acteur, réalisateurs et actrices apprenaient le décès de Stan Lee à l'âge de 95 ans. Le "père" de Spider-Man, les X-Men et le co-créateur de Daredevil laisse derrière lui un immense héritage qui perdura à jamais.



Outre ses créations dans les comics, Stan Lee a marqué le monde du cinéma Marvel par ses nombreux caméos. On en compte plus d'une trentaine, attendus certaines fois, autant que le film en lui-même. Après son décès, nombreux et nombreuses sont les fans à se demander si le géant Marvel refera de courtes apparitions dans les prochains films du MCU.

Comme le révèle le média américain Screen Rant, Stan Lee fera encore, des caméos dans 3 films Marvel et un prochain film Disney-Pixar, d'ici fin 2018-courant 2019. De quoi remonter le moral des fans, qui ont rendu très vite hommage à la légende Marvel.

"Ralph 2.0", le 13 février 2019

> Ralph 2.0 - Bande-annonce officielle

Outre l'univers des super-héros et héroïnes Marvel, Stan Lee devrait faire une apparition dans la suite déjantée des Mondes de Ralph. Le film, qui va entraîner Ralph et Vanellope dans "le monde d'Internet", sera bourré de références à la pop culture. Dans les bandes-annonces, on découvre que la fillette va devoir échapper aux Stormtrooper de Star Wars, prouvé qu'elle est bien une princesse face à Blanche-Neige, Elsa ou encore Pocahontas. Toujours selon le très renseigné Scren Rant, nous y verrons aussi les héros Marvel tels Iron Man (incarné au cinéma par Robert Downey Jr. depuis 2008) et bien évidemment Stan Lee, le "père" de nos personnages préférés de la Maison des Idées.

"Captain Marvel" et "Avengers 4" en mars et avril 2019

Le co-créateur des X-Men sera visible dans Captain Marvel, prévu le 8 mars 2019. Ce sera le premier film de la Maison des Idées consacré à une super-héroïne, incarnée parBrie Larson et introduite dans la scène post-générique d'Avengers : Infinity War.



Vous pourrez aussi le découvrir le 24 avril 2019 dans Avengers 4, la suite tant attendue d'Avengers : Infinity War. "Nous essayons de réaliser ses caméos au même moment. Donc, si nous avons d'autres films à tourner, comme ici Ant-Man et la Guêpe (sorti en juillet 2018) et Avengers 4, on regroupe les caméos et nous les déplaçons d'un film à l'autre", expliquait d'ailleurs il y a quelques mois Joe Russo à BBC Radio Scotland, le réalisateur d'Avengers 4 et Avengers : Infinity War, entre autres, avec son frère Anthony.

Pour le moment, il n'est pas encore sûr à 100% que Stan Lee apparaîtra dans Spider-Man : Far From Home, la suite de Spider-Man : Homecoming, qui sera dévoilé au cinéma en juillet 2019.



Quid des prochains films X-Men ?

Avec le rachat de la Fox par Disney, qui sera effectif dès janvier 2019, on peut se demander si Stan Lee fera des apparitions dans les deux prochains films X-Men officiels. En effet, par ce rachat pharaonique, Disney obtient différentes licences et divers personnages bien connus des fans de Marvel. Les X-Men, les Quatre Fantastiques ou encore le trublion Deadpool, tous des héros Marvel hébergés jusqu'alors chez la Fox, vont pouvoir unir leurs forces avec les Avengers.

Stan Lee pourrait donc apparaître dans X-Men : Dark Phoenix, centré sur la mutante Jean Grey (Sophie Turner de Game of Thrones) et dont la sortie a été repoussé à l'été 2019, mais aussi Les Nouveaux Mutants (février 2019), avec entre autres Maisie Williams (Game of Thrones).