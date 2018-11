publié le 23/11/2018 à 13:10

Comment faire patienter les fans Marvel avant la sortie du trailer d'Avengers 4 ? Marvel et Disney ont trouvé une (petite) solution : l'oeuvre Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie, qui compile concept-arts inédits et interviews du casting. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le film Marvel à la fin la plus choquante du MCU.



Thanos continue d'ailleurs de prouver qu'il est le plus grand méchant Marvel au cinéma. Un tyran humain, qui pense se battre pour "une noble cause". Le média américain Screen Rant a publié l'interview de Josh Brolin, qui se confie sur la scène finale du Titan au claquement de doigts mortel.

"Il essaye de réparer l'univers, d'équilibrer le cosmos et en faisant tout cela, il détruit énormément de choses. On voit donc Thanos le guerrier, puis dans la cabane [dans la scène finale]. Je l'aime bien celui-ci parce qu'il est beaucoup plus authentique [que le Thanos en guerre] . Il se sent extrêmement bien et complètement satisfait par ce qu'il a accompli", explique ainsi l'acteur qu'on retrouvera dans Avengers 4. Reste à savoir s'il restera le grand méchant de l'histoire ou s'il unira ses forces aux Avengers, comme dans les comics, pour combattre une menace bien plus grande.

Dans les comics, Thanos s'est associé aux Avengers Crédit : Marvel Comics