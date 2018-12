publié le 21/09/2018 à 08:00

Et si le Suprême Leader Snoke n'était pas vraiment mort dans Star Wars 8 ? La théorie commence à enfler sur les forums de fans, alors que Star Wars 9 est en tournage depuis quelques semaines. Selon certains médias outre-Atlantique comme Screen Rant, un indice lié à Andy Serkis (l'interprète de Snoke) permettrait de consolider cette hypothèse. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Comme le dévoile, Screen Rant, Andy Serkis a dû annuler sa venue au Keystone Comic Con de Philadelphie (14-16 septembre 2018), "pour des raisons de planning". Il n'en faut pas plus pour qu'une partie de la communauté Star Wars en déduise que l'acteur était occupé par le tournage de Star Wars 9.

En juillet 2018, Billy Dee Williams avait lui aussi annuler sa venue à une convention, pour des raisons de tournage. Ce n'est que quelques jours plus tard que Lucasfilm avait annoncé que l'acteur reprendrait bien son rôle de Lando Calrissian. Bien qu'Andy Serkis ne figure pas sur la liste du casting de l'épisode 9, J.J. Abrams peut nous réserver des surprises. Après tout, Rian Johnson n'avait pas indiqué que Frank Oz (Yoda) était dans Star Wars 8.

Comment Snoke pourrait-il revenir dans "Star Wars 9" ?

L'acteur, connu aussi pour son rôle d'Ulysses Klaw dans Avengers 2 : l’Ère d'Ultron et Black Panther, n'a pas pour le moment aucun projet en préparation. Ce pourrait être donc un indice vers son retour en tant que Snoke dans Star Wars 9. L'ancien maître de Kylo Ren pourrait alors apparaître sous la forme d'un Force ghost. Il serait alors le premier Sith à utiliser ce côté de la Force dans un film Star Wars. En attendant d'en savoir plus, les fans élaborent des théories, plus ou moins folles comme une résurrection dans le corps du Général Hux...